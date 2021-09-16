Рассказываем, как составить стильный мужской осенний образ.

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ТОП-10 стильных осенних образов для мужчин Pinterest

ТОП-10 стильных осенних образов для мужчин Pinterest

Особенности осенних коллекций

Мир моды полон различных новинок, и это касается не только женских, но и мужских современных моделей. С приходом осеннего сезона известные мировые дизайнеры стараются внести новые идеи и решения в мужской гардероб, и этим изменениям стараются следовать все представители сильной половины человечества. Современная мужская мода является удивительным и удачным примером того, как легко можно сочетать классику и элегантность с оригинальными направлениями. Чаще всего это отображается в дизайне деловых костюмов, повседневных нарядах и в верхней одежде.

Современная осенняя одежда для мужчин сочетает в себе лаконичность и оригинальность. Такие стильные варианты способны подчеркнуть индивидуальность и брутальность любого молодого человека. Одежда простых свободных силуэтов, модели оверсайз, прямые пальто — все это можно использовать для создания как деловых, так и повседневных образов.

ТОП-10 стильных осенних образов для мужчин Pinterest

ТОП-10 стильных осенних образов для мужчин Pinterest

ТОП-10 стильных осенних образов для мужчин Pinterest

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ТОП-10 стильных осенних образов для мужчин Pinterest

ТОП-10 стильных осенних образов для мужчин Pinterest

Неотъемлемой классикой являются вязаные кардиганы, которые отлично заменяют деловые и строгие пиджаки. Использование такого верха позволяет «смягчить» образ и исключить из него чрезмерную формальность. В основном, подобные кардиганы относятся к универсальным вариантам, так как они нашли свое место как в деловом, так и в повседневном стиле.

Особой популярностью на сегодняшний день пользуется направление под названием милитари. Главный цвет, преобладающий в милитари-стиле, это хаки. Зауженные брюки и однотонные ботинки можно выгодно дополнить курткой в таком оттенке. Особое внимание уделите сочетанию тонов, так как неправильный выбор может вовсе испортить весь лук. Хорошим вариантом будут штаны в темно-бордовом цвете. Идеальным дополнением мужского образа станет классический черный джемпер.

ТОП-10 стильных осенних образов для мужчин Pinterest

ТОП-10 стильных осенних образов для мужчин Pinterest

ТОП-10 стильных осенних образов для мужчин Pinterest

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