Тренчи и плащи - незаменимые предметы гардероба для ранней осени. Рассказываем, какие фасоны будут в тренде.

В стиле 90-х

Читайте также: 10 ярких свитеров, которые сделают вашу осень уютной

Эпоха девяностых — звездный час плащей. Тогда их носили практически все, ведь это было не только "по сезону", но и очень модно. "Модернизированные" фасоны плащей, напоминающие о той поре, на подиуме мелькали довольно часто.

Модные тренчи и плащи на осень 2021 Pinterest

Модные тренчи и плащи на осень 2021 Pinterest

Тренчи

Модные тенденции не обходят стороной и классические тренчи. Миди и даже макси для осеннего тренча будут чрезвычайно актуальны. Необычно выглядят и рукава – пышные, разрезанные до проймы или расширенные у нижнего края.

Модные тренчи и плащи на осень 2021 Pinterest

Модные тренчи и плащи на осень 2021 Pinterest

Кожаные плащи

Читайте также: Как выглядит пальто, которое никогда не выйдет из моды

Неизменно присутствуют в коллекциях осенней верхней одежды и модные женские плащи из кожи. Лаконичный крой и матовый блеск придает ему определенный характер, однако на деле простая форма всегда предоставляет нам больший простор для комбинаций — с чем ни сочетайте, всегда получится стильно и необычно.

Модные тренчи и плащи на осень 2021 Pinterest

Модные тренчи и плащи на осень 2021 Pinterest

Комбинаторика

Самые модные плащи будущего сезона сшиты из разных материалов. Выглядят они очень оригинально, и обязательно обратят на себя внимание. Особенной популярностью будут пользоваться плащи из денима, к которым где-то примкнула кожа и плащевая ткань.

Модные тренчи и плащи на осень 2021 Pinterest

Модные тренчи и плащи на осень 2021 Pinterest

Вам будет интересно прочитать на Ivona: