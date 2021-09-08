Мини или макси? Кожа или шифон? Прямая или расклешенная? Узнайте, какие же юбки предлагают нам носить дизайнеры в осеннем сезоне

Кожаные юбки

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ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

Джинсовые юбки

С приходом осени в топе модных тенденций обязательно появляется кожа — во всех ее проявлениях. Коллекции юбок не стали исключением. Предлагаем обратить внимание на модели прямого кроя, А-образные, клеш. Носим с сапогами, лоферами и грубыми ботинками.

Деним в любом виде — один из самых актуальных трендов сезона. Если хотите подчеркнуть, что юбка является последним писком моды, выбирайте модели, в которых сочетается джинсовая ткань разных текстур или цветов. Принты на ткани также приветствуются.

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

Замшевые юбки миди

Юбка из замши — одно из самых сексуальных модных оружий в арсенале современной женщины. Достаточно дополнить ее кожаными сапогами и базовым трикотажным свитером, и ваш образ будет выглядеть дорого и элегантно.

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

Плиссированные юбки

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ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

Юбка на запах

Самая актуальная модель юбки осени 2021 — плиссированная. Дизайнеры предлагают носить ее вместе с деловыми рубашками, джемперами, жакетами и базовыми футболками.

Для поклонниц вещей с "акцентом" модельеры предлагают юбки на запах. Длина, фасоны и материалы могут быть самыми разными, так что подобрать модель можно будет и для повседневного гардероба, и для делового.

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

ТОП-5 самых модных юбок на осень 2021 Pinterest

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