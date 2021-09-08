10 главных трендов с Ukrainian Fashion Week 2021
Ivona собрала лучшие образы с подиума UFW 2021
Читайте также: Модная обувь на низком ходу для осени 2021: ТОП-5 главных трендовВ Киеве, в арт-пространстве "Мистецький арсенал" прошла Украинская неделя моды — Ukrainian Fashion Week 2021, уже традиционно под лозунгом внесезонности. Главными концепциями по-прежнему остаются поддержка молодых дизайнеров, а также осознанность (в основном за счет многофункциональных вещей в новых коллекциях). Лучшие отечественные дизайнеры представили свои коллекции, среди которых были DZHUS, Elena Burenina, The Coat, Arutiunova, Darja Donezz, Frolov, Vorozhbyt&Zemskova и другие.
Актуальные принты, модные приемы и трендовые фасоны — изучайте прямо сейчас, чтобы быть во всеоружии.
Платья из эко-кожи
Укороченные жакеты
Широкие брюки-палаццо
Объемный тренч
Мини с корсетом и пышным рукавом
Платье-макси с обнаженными плечами
Крупная клетка
Вырезы в районе талии
Полупрозрачный боди
Широкие мешковатые брюки
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