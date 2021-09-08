Ivona собрала лучшие образы с подиума UFW 2021

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В Киеве, в арт-пространстве "Мистецький арсенал" прошла Украинская неделя моды — Ukrainian Fashion Week 2021, уже традиционно под лозунгом внесезонности. Главными концепциями по-прежнему остаются поддержка молодых дизайнеров, а также осознанность (в основном за счет многофункциональных вещей в новых коллекциях). Лучшие отечественные дизайнеры представили свои коллекции, среди которых были DZHUS, Elena Burenina, The Coat, Arutiunova, Darja Donezz, Frolov, Vorozhbyt&Zemskova и другие.

Актуальные принты, модные приемы и трендовые фасоны — изучайте прямо сейчас, чтобы быть во всеоружии.

Платья из эко-кожи

Vorozhbyt & Zemskova Ukrainian Fashion Week

Укороченные жакеты

Lallier Ukrainian Fashion Week

Широкие брюки-палаццо

Elena Burenina Ukrainian Fashion Week

Объемный тренч

Elena Burenina Ukrainian Fashion Week

Мини с корсетом и пышным рукавом

Lallier Ukrainian Fashion Week

Платье-макси с обнаженными плечами

Elena Burenina Ukrainian Fashion Week

Крупная клетка

The Coat Ukrainian Fashion Week

Вырезы в районе талии

Darja Donezz Ukrainian Fashion Week

Полупрозрачный боди

Frolov Ukrainian Fashion Week

Широкие мешковатые брюки

Roussin Ukrainian Fashion Week

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