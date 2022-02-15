5 причесок, вышедших из моды на долгое время

5 трендов в прическах, которые больше не актуальны Getty Images

Конский хвост

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Классический строгий хвост и его вариации — прически, вышедшие из моды. К тому же, есть важная проблема, которая рано или поздно даст о себе знать: тугая резинка перетягивает волосы, нарушает кровообмен в коже головы, делая волосы ломкими, хрупкими и секущимися.

Конский хвост Getty Images

Необычные косы

Сейчас в тренде максимальная естественность, поэтому фантазийные косы советуем оставить только на особый случай, где такая укладка будет уместной. Для повседневных образов подойдут более сдержанные косички, небрежные пучки или вовсе распущенные локоны.

Необычные косы Getty Images

Классическая челка

Густая прямая челка вышла из моды надолго. В этом сезоне на смену ей пришло сразу несколько вариантов. Обратите внимание на косую челку в стиле француженок или «рваную» челку. К слову, их уже носят модель Эмили Ратаковски и актриса Энн Хэтэуэй.

Густая прямая челка Getty Images

Пробор посередине

Прямые гладкие волосы, распущенные волосы с пробором посередине — это прически, которые вышли из моды. Пробор лучше всего сдвинуть вправо или влево — как вам больше нравится.

Пробор посередине Getty Images

Маллет

Эта прическа пользовалась особенной популярностью в 80-х годах. Суть этой стрижки проста: волосы коротко остригаются спереди и по бокам, и при этом остаются длинными на макушке. Маллет в свое время успели примерить многие звезды, среди которых оказалась и Майли Сайрус. Но сейчас эта стрижка уж слишком старомодно выглядит, поэтому от нее стоит отказаться, обратив внимание на нечто более современное.

Майли Сайрус Getty Images

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