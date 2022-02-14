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Весна — время, когда очень хочется чего-то вдохновляющего и романтичного. Например, надеть цветочное платье и отправиться с любимым на прогулку. Почему бы и нет? А ещё – самое время решиться на новую стрижку, мечты о которой давно не дают покоя. С модными вариантами мы вам поможем определиться, а там — дело за малым. 

Советуем примерить востребованный среди знаменитостей боб, отстричь французскую челку или разнообразить привычную длину каскадной стрижкой. 

Удлиненный боб
Удлиненный боб
Getty Images

Французская челка
Французская челка
Getty Images

Только не забудьте свериться с лунным календарем стрижек на март 2022 года. Он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной датой для похода в салон.

  • Самые благоприятные дни для стрижки волос в марте 2022 г — 6, 9, 15, 16, 23, 24, 25
  • В целом это хорошие даты для стрижки — 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 21
  • Нейтральные дни для стрижек в марте — 26, 28, 29, 30
  • Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 1, 2, 20, 27, 31
  • Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 3, 4, 5, 11, 13, 19, 22

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