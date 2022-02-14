Лунный календарь стрижек на март 2022 года
Рассказываем, какие дни первого месяца весны наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать
Читайте также: ТОП-5 модных стрижек весны 2022Весна — время, когда очень хочется чего-то вдохновляющего и романтичного. Например, надеть цветочное платье и отправиться с любимым на прогулку. Почему бы и нет? А ещё – самое время решиться на новую стрижку, мечты о которой давно не дают покоя. С модными вариантами мы вам поможем определиться, а там — дело за малым.
Советуем примерить востребованный среди знаменитостей боб, отстричь французскую челку или разнообразить привычную длину каскадной стрижкой.
Только не забудьте свериться с лунным календарем стрижек на март 2022 года. Он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной датой для похода в салон.
- Самые благоприятные дни для стрижки волос в марте 2022 г — 6, 9, 15, 16, 23, 24, 25
- В целом это хорошие даты для стрижки — 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 21
- Нейтральные дни для стрижек в марте — 26, 28, 29, 30
- Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 1, 2, 20, 27, 31
- Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 3, 4, 5, 11, 13, 19, 22
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- 4 лайфхака для того, чтобы ваши брови выглядели безупречно каждый день
- Как выглядит самая модная прическа весны 2022