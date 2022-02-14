Рассказываем, какие дни первого месяца весны наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать

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Весна — время, когда очень хочется чего-то вдохновляющего и романтичного. Например, надеть цветочное платье и отправиться с любимым на прогулку. Почему бы и нет? А ещё – самое время решиться на новую стрижку, мечты о которой давно не дают покоя. С модными вариантами мы вам поможем определиться, а там — дело за малым.

Советуем примерить востребованный среди знаменитостей боб, отстричь французскую челку или разнообразить привычную длину каскадной стрижкой.

Удлиненный боб Getty Images

Французская челка Getty Images

Только не забудьте свериться с лунным календарем стрижек на март 2022 года. Он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной датой для похода в салон.

Самые благоприятные дни для стрижки волос в марте 2022 г — 6, 9, 15, 16, 23, 24, 25

В целом это хорошие даты для стрижки — 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 21

Нейтральные дни для стрижек в марте — 26, 28, 29, 30

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 1, 2, 20, 27, 31

Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 3, 4, 5, 11, 13, 19, 22

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