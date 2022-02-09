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День святого Валентина — особенный праздник любви, когда можно ещё раз выразить свои чувства. Не секрет, что большинство людей обожают получать сюрпризы. А презенты на 14 февраля станут незабываемым дополнением к романтическому свиданию и заветному признанию в любви. Если Вы еще не знаете, чем порадовать своего любимого человека, то мы предлагаем Вам ТОП-5 ароматов для него и нее в качестве подарка на День Валентина. 

Парфюмированная вода «Mon Rouge Bloom in Love» от Yves Rocher для нее

Парфюмированная вода «Mon Rouge Bloom in Love» от Yves Rocher
Парфюмированная вода «Mon Rouge Bloom in Love» от Yves Rocher
yves-rocher.ua

Встречайте новинку в коллекции ароматов любви Yves Rocher — парфюмированную воду Mon Rouge Bloom in Love. Данный парфюм — это утонченный цветочный букет, вдохновленный любовью к современным, активным и страстным женщинам. Это призыв умножать в мире любовь и позитив.

«Яркий цветочный букет, сочетающий в себе обаяние жасмина и роскошь нероли, подчеркнуты искрящейся свежестью бергамота», — отмечает парфюмер Каролин Дюмур.

Sauvage Parfum от Dior для него

Sauvage Parfum от Dior
Sauvage Parfum от Dior
dior.com

Sauvage Parfum — аромат нового уровня, насыщенный опьяняющий шлейф которого воспевает магию необъятных просторов природы. Невероятная свежесть переплетается с теплыми восточными нотами, раскрывая все грани дикой необузданной красоты при соприкосновении с кожей. Ваш мужчина точно останется в полном восторге от такого подарка.

Hypnose от Lancome для нее

Hypnose от Lancome, фото: lancome.ua
Hypnose от Lancome, фото: lancome.ua

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Одни из самых сексуальных духов, как будто специально созданных для Дня всех влюбленных — Hypnose от Lancome. Притягательный аромат словно гипнотизирует и влечет за собой благодаря пассифлоре, драгоценной тиаре, жасмину и ветиверу. Поистине завораживающая и магическая композиция, которая никого не оставит равнодушным.

Calvin Klein Eternity Now для него

Calvin Klein Eternity Now
Calvin Klein Eternity Now
calvinklein.com

Мужской Calvin Klein Eternity Now — это новое сочетание свежести и бесспорной мужественности. Аромат раскрывается неожиданным пряным имбирем, живительным соком кокосовой воды и бадьяном. Ноты сердца звучат притягательной хрустящей карамболой, листьями кедра и яркой свежестью пачули. Шлейф — теплые и чувственные аккорды древесины марокканского кедра, которые пробуждают чувства и раскрывают всю притягательность бесконечно-богатого древесного звучания. 

Fendi L’acquarossa для нее

Fendi L’acquarossa
Fendi L’acquarossa
fendi.com

В этом аромате соединили огненный, смелый темперамент и невероятную женственность. L’acquarossa — еще одна история о двух гранях женской натуры, но она совсем не похожа на другие. В пирамиде парфюма много сочных и ярких нот. В ней слышны цитрусовые и цветочные аккорды, дополненные традиционными кедром и мускусом.

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