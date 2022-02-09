Какой парфюм подарить своей второй половинке на День влюбленных?

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Парфюмированная вода «Mon Rouge Bloom in Love» от Yves Rocher для нее

День святого Валентина — особенный праздник любви, когда можно ещё раз выразить свои чувства. Не секрет, что большинство людей обожают получать сюрпризы. А презенты на 14 февраля станут незабываемым дополнением к романтическому свиданию и заветному признанию в любви. Если Вы еще не знаете, чем порадовать своего любимого человека, то мы предлагаем Вам ТОП-5 ароматов для него и нее в качестве подарка на День Валентина.

Парфюмированная вода «Mon Rouge Bloom in Love» от Yves Rocher yves-rocher.ua

Встречайте новинку в коллекции ароматов любви Yves Rocher — парфюмированную воду Mon Rouge Bloom in Love. Данный парфюм — это утонченный цветочный букет, вдохновленный любовью к современным, активным и страстным женщинам. Это призыв умножать в мире любовь и позитив.

«Яркий цветочный букет, сочетающий в себе обаяние жасмина и роскошь нероли, подчеркнуты искрящейся свежестью бергамота», — отмечает парфюмер Каролин Дюмур.

Sauvage Parfum от Dior для него

Sauvage Parfum от Dior dior.com

Sauvage Parfum — аромат нового уровня, насыщенный опьяняющий шлейф которого воспевает магию необъятных просторов природы. Невероятная свежесть переплетается с теплыми восточными нотами, раскрывая все грани дикой необузданной красоты при соприкосновении с кожей. Ваш мужчина точно останется в полном восторге от такого подарка.

Hypnose от Lancome для нее

Hypnose от Lancome, фото: lancome.ua

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Calvin Klein Eternity Now для него

Одни из самых сексуальных духов, как будто специально созданных для Дня всех влюбленных — Hypnose от Lancome. Притягательный аромат словно гипнотизирует и влечет за собой благодаря пассифлоре, драгоценной тиаре, жасмину и ветиверу. Поистине завораживающая и магическая композиция, которая никого не оставит равнодушным.

Calvin Klein Eternity Now calvinklein.com

Мужской Calvin Klein Eternity Now — это новое сочетание свежести и бесспорной мужественности. Аромат раскрывается неожиданным пряным имбирем, живительным соком кокосовой воды и бадьяном. Ноты сердца звучат притягательной хрустящей карамболой, листьями кедра и яркой свежестью пачули. Шлейф — теплые и чувственные аккорды древесины марокканского кедра, которые пробуждают чувства и раскрывают всю притягательность бесконечно-богатого древесного звучания.

Fendi L’acquarossa для нее

Fendi L’acquarossa fendi.com

В этом аромате соединили огненный, смелый темперамент и невероятную женственность. L’acquarossa — еще одна история о двух гранях женской натуры, но она совсем не похожа на другие. В пирамиде парфюма много сочных и ярких нот. В ней слышны цитрусовые и цветочные аккорды, дополненные традиционными кедром и мускусом.

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