Избегайте этих ошибок, чтобы сохранить молодость сухой кожи

Использование спиртосодержащей косметики

В составе косметических продуктов спирт может сильно пересушить кожу, нарушая защитный барьер, кислотный баланс, микрофлору и удаляя естественный слой жира. Обладательницам сухой кожи не стоит пользоваться жесткими спиртовыми тониками и лосьонами, предназначенными для жирной кожи.

Недостаточное увлажнение и питание

Качественное увлажнение и питание — главный этап ухода за сухой или обезвоженной кожей depositphotos.com

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Злоупотребление агрессивными очищающими средствами

Качественное увлажнение и питание — главный этап ухода за сухой или обезвоженной кожей. Помимо ежедневного нанесения увлажняющего крема и сывороток, эксперты рекомендуют использовать средства с липидами и натуральными маслами в составе — это может быть питательная маска или ночной крем. И не забывайте о том, что кожа вокруг глаз также нуждается в уходе.

Сухая кожа по своей текстуре тонкая и чувствительная, и, чтобы ее не травмировать и не усугубить ее состояние, следует сменить скрабы с крупными абразивными частицами на более мягкие эксфолианты — например, пилинг на основе молочных или фруктовых кислот. Прибегайте к процедуре не чаще одного раза в неделю.

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