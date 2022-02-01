Как не испортить себе настроение на весь день мешками под глазами и отеками на лице?

Чайные пакетики

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Лед с мятой

Все знают, что в чае содержится кофеин — причем как в черном, так и в зеленом. Он влияет на нас не только при приеме внутрь, но и снаружи. Рецепт простой: заварите два чайных пакетика, дайте им остыть в холодильнике и положите под глаза на 20 минут. Таким образом, кофеин запросто избавится от лишней жидкости, которая скапливается в мешках под глазами.

Лед с мятой freepik.com

Кубики льда с мятой помогут за несколько минут избавить вас от всяческих лицевых недостатков. Для того, чтобы сделать отвар, вам необходимо измельчить листья мяты, заварить их и заморозить. Однако долго держать кубики нежелательно: 5 минут будет вполне достаточно.

Используйте миндальное масло

Миндальное масло — природное смягчающее средство, которое увлажняет и питает нежную кожу. Вдобавок, оно содержит витамины E и K, которые, как известно, уменьшают пигментацию и воспаления. Нанесите тонкий слой масла под глазами перед сном, а на утро — смойте холодной водой. Процедуру можно повторять ежедневно до тех пор, пока круги не исчезнут совсем. Противопоказание — аллергия на орехи.

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