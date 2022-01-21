Мастер-класс от звездного стилиста по волосам Криса Эпплтона

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Крис Эпплтон — известный звездный стилист по волосам, услугами которого пользуются Ким Кардашьян и Дженнифер Лопес. Крис часто делится с подписчиками различными бьюти-лайфхаками, как сделать простые, но эффектные укладки. Среди них — легендарный небрежный пучок Джей Ло, с которым звезда может отправиться и на музыкальную премию, и на семейный ужин.

Джей Ло Getty Images

По словам Криса, для начала следует разделить волосы на две части, на прямой пробор. Затем завяжите волосы в два высоких пучка и зафиксируйте резинками. Сформируйте из хвостов кольца и проденьте одно через другое. Получившаяся конструкция по виду должна напомнить вам пушную «булочку», пучок, который следует закрепить с помощью шпилек. В конце слегка нанесите на волосы лак для волос, аккуратно распушите пучок — и готово. Для эффектности вы можете выпустить пару прядей у лица.

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