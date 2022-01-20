Все останутся в восторге от такого мейкапа

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Супермодель Эмили Ратаковски — одна из тех знаменитостей, кого природа наградила непревзойденными данными. Помимо идеального пресса и осиной талии, Эмили обладает выразительными чертами лица: густые брови, томный взгляд и чувственные губы — мечта любой девушки! Поэтому практический любой вид макияжа на Ратаковски смотрится восхитительно.

Эмили Ратаковски instagram.com/emrata

Звездный визажист Ханг Ванго показал, как стать еще прекраснее и ярче, если научиться правильно пользоваться карандашами. Чтобы губы казались больше, тщательно прорисуйте контур губ, слегка заступив за границы. В макияже глаз используйте несколько оттенков карандашей с разными финишами — сатиновый и металлизированный. Микс текстур и оттенков позволит вам добиться 3D-эффекта на глазах, сделать взгляд глубоким и пленительным.

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