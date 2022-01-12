Эта стрижка обладает невероятным омолаживающим эффектом

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Почему бы не начать Новый год с бьюти-перемен? Если вы пока не определились, что именно хотите в себе изменить, советуем взглянуть на новую стрижку Селены Гомес, и скорее записаться к любимому мастеру в салон на ультрамодную прическу.

Звезда выбрала стильное каре с ровным срезом. Такая элегантная стрижка как никогда актуальна в 2022 году. К тому же, она обладает сильным омолаживающим эффектом. Уверены, миллионы комплиментов вам будут обеспечены.

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