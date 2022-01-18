Актриса сменила прическу и выглядит ещё роскошнее

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Звездам, как и всем нам, хочется кардинальных перемен, поэтому неудивительно, что многие из них ринулись в Новом году кардинально менять образ. Среди таких знаменитостей оказалась и популярная актриса Энн Хэтэуэй. Она отстригла косую челку в стиле француженок, что позволило ей выглядеть ещё моложе (куда уж больше!).

Отметим, что новая стрижка очень к лицу Энн, и советуем пристально присмотреться к такой прическе, ведь косая челка — безоговорочный бьюти-тренд этого сезона. Ее неоспоримые преимущества в том, что она подходит практически всем, не требуя при этом особого и сложного ухода.

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