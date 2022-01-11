В новый год — с новой прической

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Начало года — отличное время для перемен и смены имиджа, дабы войти в рабочий ритм после праздничных дней с новыми силами и вдохновением. И пока многие звезды проводят новогодние каникулы у теплого моря или в горах, Принка Чопра зря времени не теряет.

На днях актриса решилась на бьюти-трансформацию, сменив цвет волос. Приянка из жгучей брюнетки превратилась в романтичную блондинку с калифорнийским мелированием.

Приянка Чопра instagram.com/priyankachopra

За сменой имиджа Чопра обратилась к известному стилисту, колористу Redken Трейси Каннингем. Отметим, что такое окрашивание сейчас в особом тренде, поэтому присмотреться к нему определенно стоит.

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