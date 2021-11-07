Советуем взять на заметку эти три простых приема в макияже, которые помогут выглядеть свежо и молодо вне зависимости от возраста

Естественные брови

Читайте также: ТОП-5 действенных советов для идеальной кожи лица

Легкий румянец

Как мы уже знаем, форма, цвет и ширина бровей способны кардинально изменить лицо. Слишком темные и четко очерченные брови могут выглядеть вульгарно и прибавляют лет даже самому юному лицу. Если у вас от природы густые брови, достаточно расчесать их и слегка зафиксировать их гелем.

Будьте осторожнее с румянами: они могут как сработать вам на руку, так и прибавить к возрасту несколько лет. Чтобы придать лицу свежести и добиться эффекта отдохнувшей кожи, визажисты рекомендуют использовать персиковые и слегка розоватые румяна, избегая слишком темных красных оттенков.

Роузи Хантингтон-Уайтли Getty Images

Консилер со светоотражающими частицами

Следует помнить, что консилер может как помочь скрыть следы от бессонной ночи, так и подчеркнуть их. Лучше всего выбирать консилеры со светоотражаюшими частицами на тон светлее кожи — с его помощью можно одновременно скрыть несовершенства кожи и добиться легкого эффекта здорового сияния и свежести.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: