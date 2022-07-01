Эти помады заслуживают отдельного внимания

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Лето — лучшее время, чтобы решиться на самый яркий макияж, на который давно не хватало времени и смелости. И когда, как не сейчас? Каждый день мы находимся в состоянии стресса и тревожности, поэтому нужно немного отвлекаться и радовать себя мелочами. Почему бы не купить новую помаду, например? Именно ту, о которой так давно мечтали. А мы расскажем, на какой оттенок следует обратить внимание в этом сезоне.

Модная помада лето 2022 Freepic

Один из самых популярных цветов этого лета — фуксия. Всего одной помады будет достаточно для создания яркого бьюти-образа, даже не следует делать макияж глаз. Преимущество насыщенной помады в том, что она со скоростью света может превратить повседневный образ в праздничный. Также советуем присмотреться и к другим неоновым оттенкам — оранжевому или фиолетовому, которые подойдут для самых отважных.

Роузи Хантингтон-Уайтли Getty Images

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли и американская певица Ариана Гранде оказались в числе первых, кто примерил на себя бьюти-тренд этого лета. Также отметим, что помаду лучше всего выбирать в матовой текстуре, поскольку она не течет и более плотно держится на губах, что особенно важно в жаркие летние дни.

Ариана Гранде Getty Images

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