Придется отращивать волосы в новом сезоне

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Дженнифер Лопес, наверное, единственная женщина на планете, кто еще не сделал себе стрижку в виде каре-боб, но «все может быть». Если без шуток, для съемок новой рекламной кампании обуви DSW Designer Shoe Warehouse звезда нарастила волосы и выпрямила их до неприличия идеально.

Дженнифер Лопес https://www.instagram.com/jlo/

Современные девушки все реже отращивают локоны до пояса, ограничиваясь более скромной длиной до плеч, но, согласитесь, как же роскошно смотрятся густые, длинные, сияющие (пусть и наращенные) волосы. В кадре Лопес как обычно идеальна, талантливо позирует, перекидывает волосы из стороны в сторону, напоминая недоброжелателям о том, что она по-прежнему все так же хороша.

Дженнифер Лопес https://www.instagram.com/jlo/

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