Образ модели для Дня всех святых

Читайте также: Самая актуальная вещь сезона: Селена Гомес в трикотажном платье цвета бургунди

Хэллоуин в этом году был ничуть не хуже, чем Met Gala — звезд в странных и необычных костюмах мы видели точно не меньше, чем на балу Института костюма. Однако не все в эту ночь стали наряжаться в шкуры страшилищ и ведьм. Некоторые ограничились лишь бьюти-экспериментами. Как, например, Хейли Бибер. В канун Дня всех святых модель появилась на улице в своей повседневной одежде, но с неожиданной прической.

Хейли Бибер Getty Images

Для Хэллоуина жена Джастина Бибера решилась стать жгучей брюнеткой — и ее было не узнать! Дополнил готический образ комплект из кожи — длинный плащ, грубые ботинки, платье и ободок с ушками.

Хейли Бибер Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona: