Как избавиться от растяжек после родов: эффективные методы
Читайте также: Катя Осадчая восхитила стройной фигурой после третьих родов: фотоРождение ребенка — важное событие в жизни каждой женщины, которое влечет за собой глобальные перемены. В том числе перемены во внешности. Важно не отчаиваться и понимать, что вернуть красоту и привлекательность, убрать растяжки после родов помогут несколько месяцев правильного и регулярного ухода за кожей. Расскажем о самых эффективных способах.
Причины появления растяжек
Растяжки (стрии) — результат растяжения кожи во время беременности. Происходит это из-за быстрого увеличения массы тела женщины. На коже и в подкожно-жировой клетчатке возникают многочисленные разрывы, которые внешне проявляются в виде бордовых рубцов. Во время беременности тело женщины достаточно быстро увеличивается в размерах, и в слоях кожи и подкожной клетчатки возникают многочисленные разрывы. Они заполняются соединительной тканью и образуют рубцы.
Можно ли избавиться от растяжек после родов
Будем честными: это возможно, но только с помощью серьезных (и дорогостоящих) косметологических процедур, например, радиоволнового лифтинга. Так что лучше сделать все возможное, чтобы растяжки не появились во время беременности. Для этого два раза в день всем будущим мамам рекомендуют использовать крем густой жирной консистенции. Выбирая средство, внимательно ознакомьтесь с его составом. В списке должны быть такие компоненты:
- масла
- пантенол
- коллаген
- витамин Е
- гиалуроновая кислота
Основное правило для всех беременных — ухаживать за телом с первых недель ожидания малыша.
Как избавиться от растяжек после беременности
Если стрии все же образовались, продолжайте пользоваться кремами для тела, чтобы смягчить их проявление, и учтите, что травматичные косметологические процедуры во время беременности противопоказаны.
Чем раньше начать борьбу с растяжками после родов, тем эффективнее будет результат, но с одной оговоркой: если вы кормящая мама, перед тем как записаться к косметологу, необходимо получить одобрение врача.
Салонные процедуры
Мезотерапия
Читайте также: Дженнифер Лав Хьюитт родила третьего ребенкаИнъекции витаминных препаратов вводят около или прямо в область растяжек. В составе коктейля — гиалуроновая кислота, витамин С и витамины группы B, а также пептиды, стимулирующие работу фибробластов, которые отвечают за синтез коллагена и эластина. Курс состоит из 3–5 процедур, по одной в 10 –14 дней. Растяжки бледнеют и становятся менее выраженными.
Лазерная терапия
С помощью лазерного луча косметолог шлифует верхний слой кожи, выравнивая его структуру и цвет. Процесс достаточно болезненный, поэтому часто проводится под местной анестезией. Для достижения видимого эффекта одной процедуры недостаточно, понадобится курс.
Микротоковая терапия
Эта процедура проводится путем воздействия на кожу токами. В результате усиливается микроциркуляция, клетки кожи получают сигнал к восстановлению. После нескольких процедур растяжки становятся менее заметны.
Народная медицина
Народная медицина предлагает ежедневно наносить средства собственного приготовления. Физическое воздействие на кожу в сочетании с питанием верхних слоев и стимуляцией кровообращения улучшает ее внешний вид. Примерно через полгода ежедневных масок растяжки станут менее заметными. Но рассчитывать на их полное исчезновение не стоит, потому что масляные составы не проникают в глубокие слои кожи и не запускают механизм полноценного восстановления.
- Масло какао (0,5 стакана) смешать с тертым пчелиным воском (2 чайные ложки), добавить витамин Е (10 капель) и растопить на водяной бане. Состав хранить в холодильнике и втирать смесь в места повреждения кожи один раз в день.
- Оливковое масло (3 столовые ложки) смешать с маслами: зародышей пшеницы, апельсина и корицы (по 3 капли каждого) непосредственно перед применением и втереть во время массажа.
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