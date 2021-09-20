Какими способами можно избавиться от растяжек после родов?

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Причины появления растяжек

Рождение ребенка — важное событие в жизни каждой женщины, которое влечет за собой глобальные перемены. В том числе перемены во внешности. Важно не отчаиваться и понимать, что вернуть красоту и привлекательность, убрать растяжки после родов помогут несколько месяцев правильного и регулярного ухода за кожей. Расскажем о самых эффективных способах.

Растяжки (стрии) — результат растяжения кожи во время беременности. Происходит это из-за быстрого увеличения массы тела женщины. На коже и в подкожно-жировой клетчатке возникают многочисленные разрывы, которые внешне проявляются в виде бордовых рубцов. Во время беременности тело женщины достаточно быстро увеличивается в размерах, и в слоях кожи и подкожной клетчатки возникают многочисленные разрывы. Они заполняются соединительной тканью и образуют рубцы.

Растяжки во время беременности Pinterest

Можно ли избавиться от растяжек после родов

Будем честными: это возможно, но только с помощью серьезных (и дорогостоящих) косметологических процедур, например, радиоволнового лифтинга. Так что лучше сделать все возможное, чтобы растяжки не появились во время беременности. Для этого два раза в день всем будущим мамам рекомендуют использовать крем густой жирной консистенции. Выбирая средство, внимательно ознакомьтесь с его составом. В списке должны быть такие компоненты:

масла

пантенол

коллаген

витамин Е

гиалуроновая кислота

Основное правило для всех беременных — ухаживать за телом с первых недель ожидания малыша.

Средства от растяжек Pinterest

Как избавиться от растяжек после беременности

Если стрии все же образовались, продолжайте пользоваться кремами для тела, чтобы смягчить их проявление, и учтите, что травматичные косметологические процедуры во время беременности противопоказаны.

Чем раньше начать борьбу с растяжками после родов, тем эффективнее будет результат, но с одной оговоркой: если вы кормящая мама, перед тем как записаться к косметологу, необходимо получить одобрение врача.

Салонные процедуры

Мезотерапия

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Инъекции витаминных препаратов вводят около или прямо в область растяжек. В составе коктейля — гиалуроновая кислота, витамин С и витамины группы B, а также пептиды, стимулирующие работу фибробластов, которые отвечают за синтез коллагена и эластина. Курс состоит из 3–5 процедур, по одной в 10 –14 дней. Растяжки бледнеют и становятся менее выраженными.

Лазерная терапия

С помощью лазерного луча косметолог шлифует верхний слой кожи, выравнивая его структуру и цвет. Процесс достаточно болезненный, поэтому часто проводится под местной анестезией. Для достижения видимого эффекта одной процедуры недостаточно, понадобится курс.

Лазерная терапия Pinterest

Микротоковая терапия

Эта процедура проводится путем воздействия на кожу токами. В результате усиливается микроциркуляция, клетки кожи получают сигнал к восстановлению. После нескольких процедур растяжки становятся менее заметны.

Народная медицина

Народная медицина предлагает ежедневно наносить средства собственного приготовления. Физическое воздействие на кожу в сочетании с питанием верхних слоев и стимуляцией кровообращения улучшает ее внешний вид. Примерно через полгода ежедневных масок растяжки станут менее заметными. Но рассчитывать на их полное исчезновение не стоит, потому что масляные составы не проникают в глубокие слои кожи и не запускают механизм полноценного восстановления.

Масло какао (0,5 стакана) смешать с тертым пчелиным воском (2 чайные ложки), добавить витамин Е (10 капель) и растопить на водяной бане. Состав хранить в холодильнике и втирать смесь в места повреждения кожи один раз в день. Оливковое масло (3 столовые ложки) смешать с маслами: зародышей пшеницы, апельсина и корицы (по 3 капли каждого) непосредственно перед применением и втереть во время массажа.

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