Принцесса Бетрис родила первенца

Совсем недавно в Сети появились слухи, что Беатрис Йоркская в пятницу, 17 сентября, попала в больницу на последнем месяце беременности. Многие поклонники принцессы предположили, что 33-летняя внучка Елизаветы II тайно родила первенца. И, как выяснилось, они были правы.

Читайте также: Энрике Иглесиас показал, как годовалая дочь танцует под его новый трек

В понедельник, 20 сентября, на официальном сайте королевской семьи и на страницах в соцсетях появилось сообщение о том, что Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци стали родителями. У пары родилась девочка. Малышка с весом 6 фунтов и 2 унции (около 2,77 кг) появилась на свет еще в субботу поздно вечером.

В официальном заявлении сообщается, что роды прошли в больнице Челси и Вестминстер в Лондоне. Эдоардо не терпиться познакомить сына от первого брака с новорожденной дочерью.

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци рады объявить о рождении своей дочери в субботу 18 сентября 2021 года в 23:42 в больнице Челси и Вестминстер в Лондоне. Ребенок весит 6 фунтов 2 унции. Бабушка и дедушка, а также прабабушка и дедушка новорожденного были проинформированы и рады этой новости. Семья благодарит весь персонал больницы за их прекрасную заботу. Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо, и пара с нетерпением ждет возможности познакомить свою дочь со своим старшим братом Кристофером Вульфом», - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Принцесса Беатрис родила первенца ©royal.uk

Вам будет интересно почитать на Ivona: