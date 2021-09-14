Есть масса удобных способов, позволяющих сделать раннюю седину незаметной.

1. Оттеночный бальзам

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2. Полуперманентная краска (тонирующая, безаммиачная)

Позволяет быстро и без вреда для волос прокрасить седину, однако с его помощью радикально поменять цвет не получится. Применяется сразу после мытья волос. Если результат вам не понравился, можно уменьшить интенсивность цвета или убрать тонирование при помощи специального средства, однако оно должно быть той же марки, что и примененный ранее бальзам.

Такая не проникает в глубь волоса, а остается на ее поверхности в чешуйчатом слое. Тон держится в течение нескольких недель, но постепенно вымывается. Она лучше всего подходит для тех, кто недавно начал седеть и у кого количество седых волос не превышает 30%.

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3. Мелирование на фольгу

Это когда окрашиваются не все волосы, а лишь отдельные пряди (в один или два цвета), остальные же волосы сохраняют свой цвет. Такой метод окраски лучше доверить профессионалу. Он хорошо скрывает седину, но только в том случае, если она затрагивает не больше 50% волос.

4. Растительные красители

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5. Модная стрижка

К ним прежде всего относится хна, которую часто применяют в сочетании с басмой. Они хорошо закрашивают седину, при этом еще и лечат волосы: делают их блестящими и шелковистыми, улучшают рост, избавляют от перхоти. Их недостаток в том, что окрашивание занимает больше времени, чем при использовании перманентных красок, а оттенки цветов ограничены рыже-каштановой гаммой: рыжий, светло-каштановый, каштановый, темно-каштановый, черный. Светлые волосы, затронутые сединой не больше чем на половину, можно ополаскивать настоем ромашки, он придает золотистый оттенок.

Возможно, кому-то и не стоит так комплексовать из-за благородного «инея» на волосах и вовсе отказаться от идеи закрасить седину, а вместо этого поэкспериментировать с прической. По­пробуйте сделать модную молодежную стрижку: А‑боб, каре, той-бой или пикси. Стильная стрижка способна омолодить волосы не хуже краски. Важно только вовремя обновлять ее.

Боб-каре для седых волос Pinterest

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