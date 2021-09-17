Косметолог Ольга Бондаренко рассказала, какие процедуры стоит выполнять осенью в возрасте 35+

Как ни прекрасно лето, кожа в любом случае попадает под атаку солнца и ветра — становится суше, грубее, активизируются пигментные пятна. Однако все поправимо: современная косметология творит чудеса, и одна из самых выигрышных процедур — ревитализация. Что это за волшебство, кому показана такая методика, есть ли побочные эффекты — обо всем этом расскажет Ольга Бондаренко, косметолог, руководитель учебно-методического отдела косметологической компании FloSal.

Ольга Бондаренко, косметолог, руководитель учебно-методического отдела косметологической компании FloSal пресс-служба

5 плюсов ревитализации

Летом наша кожа активно подвержена так называемому фотостарению — от воздействия солнца она повреждается, становится более тусклой и менее увлажненной. Ревитализация — это буквально возвращение кожи к жизни. Процедура выполняет сразу 5 важнейших функций:

увлажняет кожу

уменьшает глубину морщин

улучшает цвет кожи

восстанавливает микроциркуляцию

наполняет кожу

Ревитализация — это инъекционная процедура, которая активно способствует омоложению кожи. Если вы вообще никогда не делали «уколов красоты», ревитализация — то, с чего можно начать знакомство с инъекционной косметологией, самый первый базовый шаг. Ведь если нет качества и цвета кожи, другие процедуры не дадут желаемого эффекта, поскольку не будет восприятия молодого, «живого» лица. Именно в результате ревитализации стимулируется коллаген, о пользе которого для кожи сейчас знают практически все.

Когда делать и как это работает

Процедура хороша тем, что полезна в любом возрасте, только ревитализанты будут выбираться разные и в разных дозах. Уже доказано, что кожа начинает стареть после 25 лет. Это не значит, что в 25 надо немедленно бежать за инъекцией. Кто-то будет «стартовать» с 25, кто-то — с 35. Все очень индивидуально, и это надо учитывать.

С возрастом клетки кожи снижают интенсивность своей работы, именно поэтому практически все нуждаются в такой процедуре. Ведь профилактика всегда лучше лечения. Просто в разном возрасте будут работать разные вещества, направленные на устранение разных проблем. Безусловно, что чем моложе пациент, тем меньшее количество процедур ему нужно, а чем старше — тем чаще.

Почему же эта процедура такая нужная? Простыми словами все выглядит следующим образом. Живут в коже клетки — их определенное количество. Только мы сделали ревитализацию, как клетки получили толчок и начинают активно делиться и вырабатывать компоненты внеклеточного вещества, в котором они и живут. Ревитализация помогает сделать максимально насыщенной и комфортной их среду.

Такую среду можно сравнить с воздухом для человека. Представим, что кто-то живет в заводском районе и дышит загазованным воздухом, отчего чувствует себя плохо. А кто-то – на берегу моря и, соответственно, чувствует себя прекрасно. Так же и с клетками. За счет того, что будут вырабатываться правильные вещества, необходимые для деления клеток, кожа станет выглядеть лучше, моложе, к тому же уменьшатся мелкие морщины.

Действие ревитализации строго индивидуально. У кого-то она будет направлена на уменьшение сухости кожи, а кому-то необходимо регулировать другие процессы, например, пигментацию. А иногда нужно работать и с тем и с другим либо, например, с сосудами, улучшая их состояние.

Однако отметим, что если женщина в возрасте 60 лет с большим количеством морщин впервые пришла на ревитализацию, она ей глобально не поможет, поэтому начинать все же необходимо раньше. Однако и в этом случае улучшится так называемое первое восприятие кожи — ее цвет, ухоженность, микрорельеф.

Длительность эффекта и безопасность

Есть ревитализанты длительного действия и более короткого. Когда мы работаем с препаратами длительного действия, они, как правило, вступают в работу позже — первый эффект мы увидим через неделю, но и результаты сохраняются дольше. В целом эффект ревитализации будет заметен на протяжении 4-6 месяцев. Количество процедур — от 2 до 4, в зависимости от состояния кожи. Некоторые ревитализанты обладают свойствами, подобными филеру, и способны заполнить недостающие объемы.

Огромным плюсом ревитализации можно назвать то, что у процедуры нет побочных эффектов.

Могут быть небольшие неприятности в виде отеков, мелких гематом. Но они исчезают за пару дней и совершенно не влияют на качество жизни. При правильной методике проведения процедуры осложнений не возникает. Безусловно, иногда возникают аллергические реакции, но это частный случай, и тут задача косметолога — правильно собрать анамнез на этапе планирования процедуры, понять, какой именно препарат нужен человеку. Это вопрос диалога с пациентом.

Что касается противопоказаний, то это традиционный перечень: аутоиммунные заболевания, онкологические, инфекционные поражения кожи, гипертоническая болезнь, нарушение свертываемости крови. Но это противопоказания в целом к инъекционной косметологии. Нельзя также выполнять ревитализацию при герпесе или же в том случае, если в день процедуры повышена температура тела.

Если же мы берем условно среднестатистического здорового пациента, то процедура ревитализации точно безопасна. Все вещества, которые входят в состав ревитализации, рассасываются, и нет ничего, что может остаться «на всю жизнь».

Больно не будет

Процедура практически безболезненная, анестезия иногда применяется, но не обязательно. Как уже упоминалось, следов практически не остается, но все же я не советую делать ревитализацию прямо накануне важных событий. Оставьте зазор в несколько дней. Даже при минимальной травматизации процедуры могут возникнуть синячки или отеки — это зависит от индивидуальных особенностей.

Еще пару лет назад на восстановление нам приходилось отводить не менее недели, но сейчас это время свелось к минимуму, да и у многих после процедуры вообще не остается следов. В целом можно сказать, что из 100 человек только у 5 может наблюдаться какая-то небольшая реакция.

Очень важно понимать, что в результате ревитализации не появятся ярко выраженные объемы. То есть не возникнут, к примеру, скулы, если их не было. Но получится улучшить цвет, увлажненность, разгладить мелкие морщины на лице и в области вокруг глаз, сузить поры. Также станут меньше покраснения и пигментация.

В целом после ревитализации вы увидите эффект сияющей, более молодой кожи, и, я уверена, отражение в зеркале вам понравится!

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