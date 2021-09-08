Мы собрали для вас рецепты пилингов для разных типов кожи, которые легко приготовить в домашних условиях.

Пилинг – такая же необходимая часть ухода за кожей, как ежедневное умывание или снятие макияжа. Он помогает отшелушивать отмершие клетки, которые не дают коже полностью обновляться. Процедура очищает поры, улучшает кровообращение кожи и стабилизирует работу сальных желез.

Какой эффект даёт регулярный пилинг?

улучшается цвет лица и текстура кожи;

очищаются и сужаются поры;

уменьшаются пигментные пятна и рубцы после акне;

повышается упругость и эластичность кожи;

полезные компоненты масок и кремов проникают в глубокие слои кожи.

Как часто можно делать пилинг?

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5 рецептов домашних пилингов

Если кожа сухая и тонкая, отшелушивание нужно проводить не чаще 1 раза в 2 недели, чтобы не началось раздражение. Для такой кожи лучше выбирать максимально нежные пилинги. Если у вас жирная или комбинированная кожа, процедуру можно делать 1 раз в неделю. При серьёзных кожных заболеваниях, воспалениях и незаживших ранках от пилинга лучше отказаться.

Кофейный

Смешайте кофейную гущу с 2-3 чайными ложками оливкового масла, нанесите пилинг круговыми массирующими движениями на кожу, после чего сполосните сначала тёплой, а затем прохладной водой.

После процедуры кожа станет упругой, сияющей и впитает приятный аромат кофе. Достаточно проводить процедуру 1-2 раза в неделю.

Пилинг в домашних условиях: 5 простых рецептов Pinterest

Сахарный

Намыльте руки детским мылом (можно использовать гель для умывания). Нанесите образовавшуюся пену на кожу лица, затем насыпьте на ладони одну чайную ложку сахара и очень лёгкими движениями помассируйте кожу. Тщательно смойте прохладной водой.

Чтобы не травмировать кожу, используйте сахар с мелкими крупинками.

Пилинг в домашних условиях: 5 простых рецептов Pinterest

Клубничный

Клубника содержит салициловую кислоту, обладающую мягким отшелушивающим эффектом. Пилинг получается очень нежным, поэтому его можно использовать для чувствительной кожи.

Хорошенько разомните 3-4 клубники, смешайте с 1 столовой ложкой оливкового масла. Готовую смесь нанесите на кожу массирующими движениями, а затем смойте водой.

Пилинг в домашних условиях: 5 простых рецептов Pinterest

Кефирный

Обильно смажьте лицо кефиром и дождитесь, пока маска практически полностью высохнет. Поскатывайте маску влажными кончиками пальцев. Ополосните лицо прохладной водой. Действие кефирного пилинга основано на активной молочной кислоте, которую хорошо переносят клетки кожи. Процедура прекрасно обновляет, обезжиривает и подтягивает кожу.

Пилинг в домашних условиях: 5 простых рецептов Pinterest

Огуречный



Помойте 3-4 свежих огурца, очистите их от кожицы и натрите на тёрке. Добавляем в полученную смесь манную крупу и 2 столовые ложки оливкового масла. Наносим пилинг на влажное тело, затем смываем тёплой водой. Если дома есть мята, то её тоже можно добавить в смесь. Огуречный пилинг отлично освежает и улучшает цвет кожи.

Пилинг в домашних условиях: 5 простых рецептов Pinterest

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