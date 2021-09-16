Скорая помощь: как спасти сломанный ноготь
Ivona делится лайфхаками, как быстро реанимировать сломанный ноготь.
Лайфхак № 1: заплатка из чайного пакетика
Читайте также: ТОП-15 лучших идей для осеннего маникюра в кофейных оттенкахЕсли вы частенько ходите на маникюр, то, возможно, видели, как мастер с помощью профессиональных материалов делал заплатки, если на ногте есть трещина. Так вот, почти то же самое вы можете повторить и дома самостоятельно.
Что для этого нужно?
- Обрежьте сломанную часть ногтя и обработайте пилочкой скол или трещину, сделав край ногтя гладким.
- Возьмите чайный пакетик, освободите его от чая, а из фильтра вырежьте небольшой кусочек, который нужно использовать как заплатку на поверхность ногтя с трещиной.
- Нанесите обезжиривающую жидкость на ноготь, а затем толстым слоем нанесите на него базовый бесцветный лак.
- Пока лак еще не высох, аккуратно положите на место трещины заплатку из чайного фильтра. Слегка прижмите ее, например, острым концом пилочки, и нанесите еще пару слоев прозрачного лака или базы.
- С помощью бафа, крупной пилки для шлифовки, пройдитесь по поверхности ногтя, равномерно обточив его и края заплатки.
- Последний штрих — яркий лак, который замаскирует нашу заплатку!
Лайфхак №2: как склеить ноготь с помощью клея
Это не самый безвредный способ, зато моментальный и проверенный, особенно в те моменты, когда время идет на считаные минуты и результат нужен незамедлительно!
Почему этот способ вреден? Потому что в клее содержатся химические вещества, способные вызвать аллергию и дерматит.
Если решились на клеи, то вот инструкция по спасению ногтя:
- Срежьте сломанный край ногтя, подпилите ободок, слегка отшлифуйте ногтевую поверхность.
- На трещину нанесите немного клея, а затем ноготь поместите в баночку с акриловой пудрой белого цвета.
- После отполируйте ноготь бафом и накрасьте цветным лаком.
Лайфхак № 3: типсы
Читайте также: Какой маникюр будет в моде этой осенью: ТОП-5 главных трендовЭтот вариант очень простой! В любом магазине профессиональной косметики и средств для маникюра продаются типсы — это уже готовые формы ногтей, бывают с дизайном и без него. Клеятся типсы на свои ногти с помощью специального клея, входящего в набор.
Почему типсы — это удачный способ реанимации ногтя?
- Они просты в применении, не вредят ногтям и легко наносятся.
- Представлены в разных вариантах: с дизайном и без, овальной формы, квадратной, с заостренными концами, трапециевидной.
- Если родной ноготь сильно поврежден, то во время носки типсов ноготь или трещина на нем успеет срастись!
- Снятие таких «ногтей» не составит трудностей! Не придется часами спиливать инородные материалы или срезать ногти частями.
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