Рассказываем, какие дни последнего месяца весны наиболее благоприятны для похода в парикмахерскую, а когда со стрижкой стоит подождать

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Май — самый романтичный месяц в году, когда все вокруг цветет и радует глаз. Естественно, хочется и перемен. А ещё — самое время решиться на новую стрижку, о которой так давно мечтали. Боб-каре — самая модная стрижка в этом сезоне, на которую точно стоит обратить внимание. Такая прическа всегда будет смотреться аккуратно и стильно, да и подходит практически всем.

Боб-каре — самая модная стрижка весны 2022 Getty Images

Боб-каре — самая модная стрижка весны 2022 Getty Images

Натали Портман bbc.com

Только не забудьте свериться с лунным календарем стрижек на май 2022 года. Он составлен с учетом лунных фаз и поможет определиться с наиболее благоприятной датой для похода в салон.

Самые благоприятные дни для стрижки волос в мае 2022 года — 4, 11, 13, 19, 27, 28

Хорошие даты для стрижки — 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 31

Нейтральные дни для стрижек в мае — 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 29

Самые неблагоприятные дни для посещения парикмахерской — 24, 25, 30

Не самые удачные числа, чтобы стричь волосы — 5, 6

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