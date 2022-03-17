В военное время многие стараются продлить срок годности продуктов

Уже три недели на территории Украины продолжаются военные действия. В некоторых городах идут активные бои, из-за этого возникают проблемы с доставкой продуктов. Поэтому, имея запасы еды, хочется продлить срок годности. Сегодня мы расскажем, как сохранить свежесть хлеба на долгое время.

Как продлить свежесть хлеба надолго:

Теплый хлеб нужно отудить, а затем упаковать. Если вы упакуете теплый хлеб, он быстро испортится.

В одну упаковку не стоит класть разные виды хлеба, поскольку у каждого своя микрофлора.

Чтобы продлить срок хранения хлеба, его стоит разрезать с середины, а не с концов.

Чтобы хлеб не портился, рядом с ним можно положить четвертинку сырой картошки или яблока.

С буханкой хлеба можно положить мешочек с солью, это также поможет продлить срок годности.

Как хранить хлеб в хлебнице?

Срок хранения хлеба в хлебнице 7-10 дней. Разные виды хлеба не стоит хранить вместе, если они лежат в хлебнице, то упакуйте каждую буханку раздельно. Протирайте хлебницу уксусом раз в неделю, это поможет сохранить свежесть хлебобулочных изделий.

Можно ли хранить хлеб в холодильнике?

Хлеб можно хранить в холодильнике около трех недель, а в морозилке – пару месяцев. Правда, длительное хранение негативно скажется на вкусе – хлеб станет сухим. Если хлеб уже начал портиться, не стоит класть его в холодильник – грибок может перейти на другие продукты.

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