Суп с тушенкой и рисом в мультиварке
Простой и вкусный суп для большой компании. Особенно актуален рецепт сейчас, когда нужно сытно и вкусно накормить большое количеств людей
Ингредиенты
- банка тушенки;
- картофель – 4 шт
- лук - 1 шт
- морковка – 1 шт
- рис – половина стакана
- масло растительное – 2 ст.л
- соль, специи и зелень – по вкусу
Ингредиенты
- Овощи почистить, лук нашинковать мелко, морковку натереть на терке. Картофель порезать кубиками.
- Налить 2 столовые ложки растительного масла в чашу мультиварки, активировать режим «Жарка».
- Спустя 1-2 минуту выложить лук, обжаривать в течение 2-х минут, добавить морковку, все вместе овощи обжаривать до завершения программы, периодически помешивая.
- Отмерить половину стакана риса, хорошенько промыть крупу.
- К овощам высыпать картофель и крупу. Откройте банку тушенки, снимите ложкой жир, содержимое выложите на тарелку, нарежьте ножом на кусочки.
- Тушенку отправьте в чашу прибора к рису и овощам. Налейте теплую воду до указанной отметки на чаше мультиварки, готовьте в режиме «Суп» до момента закипания. Добавьте соль, специи, мелко рубленую зелень.
- Переключите прибор, установив режим «Тушение», готовьте в течение получаса до размягчения картофеля.
- После сигнала попробуйте суп, по вкусу добавьте больше специй. Подавайте суп горячим, в каждую тарелку положите по щепотке измельченного укропа или петрушки.
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