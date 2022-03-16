Ингредиенты

  • банка тушенки;
  • картофель – 4 шт
  • лук - 1 шт
  • морковка – 1 шт
  • рис – половина стакана
  • масло растительное – 2 ст.л
  • соль, специи и зелень – по вкусу

Ингредиенты

  1. Овощи почистить, лук нашинковать мелко, морковку натереть на терке. Картофель порезать кубиками.
  2. Налить 2 столовые ложки растительного масла в чашу мультиварки, активировать режим «Жарка».
  3. Спустя 1-2 минуту выложить лук, обжаривать в течение 2-х минут, добавить морковку, все вместе овощи обжаривать до завершения программы, периодически помешивая.
  4. Отмерить половину стакана риса, хорошенько промыть крупу.
  5. К овощам высыпать картофель и крупу. Откройте банку тушенки, снимите ложкой жир, содержимое выложите на тарелку, нарежьте ножом на кусочки.
  6. Тушенку отправьте в чашу прибора к рису и овощам. Налейте теплую воду до указанной отметки на чаше мультиварки, готовьте в режиме «Суп» до момента закипания. Добавьте соль, специи, мелко рубленую зелень.
  7. Переключите прибор, установив режим «Тушение», готовьте в течение получаса до размягчения картофеля.
  8. После сигнала попробуйте суп, по вкусу добавьте больше специй. Подавайте суп горячим, в каждую тарелку положите по щепотке измельченного укропа или петрушки.

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Читайте Ivona.ua в Google News