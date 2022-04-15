Католическая Пасха в 2022 отмечается 17 апреля, а православная — 24 апреля. Дата Пасхи у всех христиан она определяется по фазе луны и каждый год приходится на другое число

В этом году католическая Пасха наступит с ближайшее время и все католики уже начинают готовиться отмечать главный христианский праздник. Пасха — светлое Христово Воскресение — у христиан не имеет постоянного числа. В зависимости от лунного календаря католическая Пасха приходится на одно из воскресений между 22 марта и 25 апреля. В 2022 году это - 17 апреля. В связи с использованием различных церковных календарей (юлианским и григорианским) православная и католическая Пасхи совпадают довольно редко.

В этом году светлый праздник Пасхи у католиков во всем мире приходится на 17 апреля.

История Пасхи своими корнями уходит в глубокую древность. Древние иудеи праздновали Песах в честь Исхода из Египта.

Христиане же вложили в этот праздник иной смысл и отмечают его в связи с воскресением Христа. На первом Вселенском соборе Христианских церквей в Никее (325 г.) было решено перенести христианский праздник на неделю позже еврейского.

Постановлением этого же собора Пасха должна отмечаться в первое воскресенье, следующее за первым полнолунием после весеннего равноденствия. В это воскресенье 17 апреля католическая Пасха pinterest.com

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Празднику католической Пасхи (как и в православии) предшествует Страстная неделя. В четверг Страстной недели католики отмечают тайную Вечерю. Этот день еще называют Чистым, когда люди убирают свои жилища, чистят и моют комнаты, ведут подготовку к Христовому Воскресению.

Пятница на этой неделе называется Страстной. Она символизирует момент распятия Иисуса Христа, когда он принял мучительную смерть во имя искупления людских грехов и продолжение человеческой жизни. В Страстную субботу католики собираются дома семьями, поминают погребенного Иисуса.

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В Канун Христова Воскресения верующие идут в костел на всенощную службу. Во время богослужения там возжигают Пасхал – пасхальную свечу, от нее прихожане зажигают свои свечи. Пасхал – это символ Света Божьего, который просвещает всех. Такие пасхальные свечи считаются целебными и очищающими. В это воскресенье 17 апреля католическая Пасха pinterest.com

Перед Пасхой хозяйки не только готовят праздничную еду, они украшают весь дом салфетками и букетами первоцветов, которые символизируют воскрешение и жизнь. Дети и взрослые начинают Пасхальную трапезу, съедая традиционно окрашенное в красный цвет яйцо.

По преданию яйцо стало красным в руках императора Тиберия, когда Мария Магдалина пришла известить императора о воскрешении Христа. Император, конечно же, не поверил, сказав, что это невозможно, и такая же вероятность воскрешения, как если это яйцо в его руках покраснеет. Согласно легенде, яйцо покраснело, и родилась традиция.

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