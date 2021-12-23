Гренки с творогом

Простой и вкусный завтрак: гренки из черного хлеба с творогом, маринованными огурцами и зеленью. 

Ингредиенты:

  • Тостовый хлеб – 8 ломтиков
  • Творог – 300 г
  • Маринованные огурцы – 3-4 шт.
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Рубленая зелень – 2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Ломтики тостового хлеба разрезать пополам на треугольники.
  2. Подсушить в духовке или на сухой сковороде. Смазать хлеб сметаной.
  3. Творог размять вилкой, добавить мелко нарезанные маринованные огурцы, рубленую зелень, сметану и специи по вкусу. Перемешать.
  4. Смазать хлеб творожной массой и подать к столу.

Вареники с творогом и укропом

Творог с зеленью на завтрак: ТОП-3 вкусные идеи
Творог с зеленью на завтрак: ТОП-3 вкусные идеи
depositosphoto.com

Фирменным рецептом поделился участник шоу МастерШеф – Павел Сипатин.

Ингредиенты:

  • Мука –  3 стакан
  • Теплая вода  –  100 мл
  • Яйцо –  1 шт.
  • Творог –300 г
  • Укроп – 1 пучок
  • Чеснок  – 2 зубчик
  • Укроп (для соуса ) – 2 ст.л.
  • Сливочное масло (для соуса) – 0.5 ст.л.
  • Мука (для соуса) – 1 ст.л.
  • Сливки (для соуса) – 200 мл
  • Черный молотый перец – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Из муки, теплой воды, яйца и щепотки соли замесить тесто. Тщательно его вымесить.
  2. Для начинки мелко порубить творог, из чеснока удалить сердцевину и пропустить через пресс. Смешать укроп, чеснок и творог.
  3. Раскатать тесто, сформировать из него вареники и отварить в подсоленной воде, пока не всплывут на поверхность
  4. Для соуса распустить масло, поджарить на нем муку, добавить сливки и укроп, посолить и поперчить. Прогреть пару минут. Подавать вареники с соусом.

Рулет из лаваша с творогом и зеленью

Творог с зеленью на завтрак: ТОП-3 вкусные идеи
Творог с зеленью на завтрак: ТОП-3 вкусные идеи
depositosphoto.com

Рулеты из лаваша – популярная холодная закуска. Ее приготовление не отнимет много времени и сил.

Ингредиенты:

  • Творог – 300 г
  • Армянский лаваш – 2 шт.
  • Чеснок – 1 долька
  • Зеленый лук – 5 стеблей
  • Петрушка – 5 стеблей
  • Сметана – 1-2 ст.л.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. В миске смешать творог, сметану, раздавленный чеснок и рубленую зелень.
  2. Посолить и поперчить. Размять вилкой до получения однородной массы.
  3. Ложкой выложить начинку на лаваш, свернуть в плотный рулет. Сразу же завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на несколько часов.
  4. Охлажденную закуску нарезать и подать к столу.

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