Творог с зеленью на завтрак: ТОП-3 вкусные идеи
Творог содержит большое количество полноценных белков и жиров и, кроме того, является одним из продуктов, наиболее богатых кальцием. Из творога можно готовить не только сладкие блюда, но и подавать его и с зеленью
Гренки с творогом
Простой и вкусный завтрак: гренки из черного хлеба с творогом, маринованными огурцами и зеленью.
Ингредиенты:
- Тостовый хлеб – 8 ломтиков
- Творог – 300 г
- Маринованные огурцы – 3-4 шт.
- Сметана – 3 ст.л.
- Рубленая зелень – 2 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Ломтики тостового хлеба разрезать пополам на треугольники.
- Подсушить в духовке или на сухой сковороде. Смазать хлеб сметаной.
- Творог размять вилкой, добавить мелко нарезанные маринованные огурцы, рубленую зелень, сметану и специи по вкусу. Перемешать.
- Смазать хлеб творожной массой и подать к столу.
Вареники с творогом и укропом
Фирменным рецептом поделился участник шоу МастерШеф – Павел Сипатин.
Ингредиенты:
- Мука – 3 стакан
- Теплая вода – 100 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Творог –300 г
- Укроп – 1 пучок
- Чеснок – 2 зубчик
- Укроп (для соуса ) – 2 ст.л.
- Сливочное масло (для соуса) – 0.5 ст.л.
- Мука (для соуса) – 1 ст.л.
- Сливки (для соуса) – 200 мл
- Черный молотый перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Из муки, теплой воды, яйца и щепотки соли замесить тесто. Тщательно его вымесить.
- Для начинки мелко порубить творог, из чеснока удалить сердцевину и пропустить через пресс. Смешать укроп, чеснок и творог.
- Раскатать тесто, сформировать из него вареники и отварить в подсоленной воде, пока не всплывут на поверхность
- Для соуса распустить масло, поджарить на нем муку, добавить сливки и укроп, посолить и поперчить. Прогреть пару минут. Подавать вареники с соусом.
Рулет из лаваша с творогом и зеленью
Рулеты из лаваша – популярная холодная закуска. Ее приготовление не отнимет много времени и сил.
Ингредиенты:
- Творог – 300 г
- Армянский лаваш – 2 шт.
- Чеснок – 1 долька
- Зеленый лук – 5 стеблей
- Петрушка – 5 стеблей
- Сметана – 1-2 ст.л.
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- В миске смешать творог, сметану, раздавленный чеснок и рубленую зелень.
- Посолить и поперчить. Размять вилкой до получения однородной массы.
- Ложкой выложить начинку на лаваш, свернуть в плотный рулет. Сразу же завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на несколько часов.
- Охлажденную закуску нарезать и подать к столу.
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