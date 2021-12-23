Творог содержит большое количество полноценных белков и жиров и, кроме того, является одним из продуктов, наиболее богатых кальцием. Из творога можно готовить не только сладкие блюда, но и подавать его и с зеленью

Гренки с творогом

Простой и вкусный завтрак: гренки из черного хлеба с творогом, маринованными огурцами и зеленью.

Ингредиенты:

Тостовый хлеб – 8 ломтиков

Творог – 300 г

Маринованные огурцы – 3-4 шт.

Сметана – 3 ст.л.

Рубленая зелень – 2 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Ломтики тостового хлеба разрезать пополам на треугольники. Подсушить в духовке или на сухой сковороде. Смазать хлеб сметаной. Творог размять вилкой, добавить мелко нарезанные маринованные огурцы, рубленую зелень, сметану и специи по вкусу. Перемешать. Смазать хлеб творожной массой и подать к столу.

Вареники с творогом и укропом

Творог с зеленью на завтрак: ТОП-3 вкусные идеи depositosphoto.com

Фирменным рецептом поделился участник шоу МастерШеф – Павел Сипатин.

Ингредиенты:

Мука – 3 стакан

Теплая вода – 100 мл

Яйцо – 1 шт.

Творог –300 г

Укроп – 1 пучок

Чеснок – 2 зубчик

Укроп (для соуса ) – 2 ст.л.

Сливочное масло (для соуса) – 0.5 ст.л.

Мука (для соуса) – 1 ст.л.

Сливки (для соуса) – 200 мл

Черный молотый перец – по вкусу

Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Из муки, теплой воды, яйца и щепотки соли замесить тесто. Тщательно его вымесить. Для начинки мелко порубить творог, из чеснока удалить сердцевину и пропустить через пресс. Смешать укроп, чеснок и творог. Раскатать тесто, сформировать из него вареники и отварить в подсоленной воде, пока не всплывут на поверхность Для соуса распустить масло, поджарить на нем муку, добавить сливки и укроп, посолить и поперчить. Прогреть пару минут. Подавать вареники с соусом.

Рулет из лаваша с творогом и зеленью

Творог с зеленью на завтрак: ТОП-3 вкусные идеи depositosphoto.com

Рулеты из лаваша – популярная холодная закуска. Ее приготовление не отнимет много времени и сил.

Ингредиенты:

Творог – 300 г

Армянский лаваш – 2 шт.

Чеснок – 1 долька

Зеленый лук – 5 стеблей

Петрушка – 5 стеблей

Сметана – 1-2 ст.л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

В миске смешать творог, сметану, раздавленный чеснок и рубленую зелень. Посолить и поперчить. Размять вилкой до получения однородной массы. Ложкой выложить начинку на лаваш, свернуть в плотный рулет. Сразу же завернуть в пищевую пленку и поставить в холодильник на несколько часов. Охлажденную закуску нарезать и подать к столу.

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