Как правильно пожарить печень, чтобы она осталась мягкая, вкусная и ароматная? Мы поделимся с тобой основными секретами приготовления этого чрезвычайно вкусного и полезного продукта

Какую печень можно жарить?

Для этого можно взять печень птицы (чаще куриную), говяжью или свиную.

Главная польза куриной печени – в содержании большого количества селена и витамина В12. Она готовится очень быстро и обладает нежным вкусом.

Говяжья печень содержит витамины группы В, А, D, Е, фолиевую кислоту, хром, магний и железо.

Свиная печень содержит множество белков, витаминов и микроэлементов.

Как выбрать и подготовить печень

Для приготовления этого блюда следует выбрать свежую, гладкую, блестящую печень, со слегка плотноватой структурой. Чтобы определить свежесть печени, следует надавить на нее пальцем – ямка должна или вообще не образоваться или при появлении должна быстро исчезнуть. Иначе печень несвежая.

Перед приготовлением печени ее следует тщательно промыть, зачистить от пленок. Если необходимо, то удалить протоки и желчный пузырь.

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Как правильно пожарить печень

Очень важно помнить, что печень – нежный продукт. При желании, печень, особенно свиную или говяжью, можно сделать еще более нежной, если подержать ее в молоке от 30 минут до 2-3 часов. Так вкус готового блюда получится еще более нежным. Печень надо нарезать на куски толщиной примерно 1-1,5 см. На сковородку налить растительное масло, хорошо разогреть на огне. Куски печени обвалять в муке и выложить на разогретую сковороду. При этом масло должно зашипеть – это значит, что сковорода нагрелась до нужной температуры. Жарить печень с одной стороны примерно 1 минуту, после чего перевернуть на другую сторону и еще немного обжарить. Готовность печени определяется так: при прокалывании куска с него должен выделяться прозрачный сок. Если же выделяется кровь, значит, печень еще прожарилась недостаточно. Исключение составляют случаи, когда ты любишь печень с кровью. Солить и перчить печень следует в самом конце приготовления, чтобы она не была жесткой. Не следует пережаривать печень. Она должна готовиться минимальное количество времени. В таком случае печень останется нежной, мягкой и сочной.

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Автор: Ольга Мельник