Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась простым рецептом салата с кальмаром для праздничного стола. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, под которым рассказала, как приготовить легкий и ее самый любимый салат. 

Салат с кальмаром

Ингредиенты:

  • 300 г кальмара (2 тушки)
  • 1 авокадо
  • 10 шт. перепелиных яиц
  • 2 огурца
  • кинза

Для заправки:

  • 10 г соуса "сладкий Чили" (1 ст. л.)
  • 20 мл соевого соуса (1,5 ст. л.)
  • 20 мл кунжутного или оливкового масла (1,5 ст. л.)
  • соль (по вкусу)

Для декора:

  • кунжут (обжаренный)

Технология приготовления:

Разрежьте тушку кальмара, при необходимости очистите внутри от плёнки и нарежьте на прямоугольники. После, острым ножом сделайте надрезы - 1-2 мм.

Отправьте кальмар в кипящую подсоленную воду и достаньте, как только вода в сотейнике снова закипит. Очень важно не переварить!

Приготовьте заправку. Соедините в миске кунжутное масло. соевый соус, соус "сладкий Чили" и соль, перемешайте.

Отварите и очистите перепелиные яйца.

Нарежьте огурцы, авокадо и яйца.

Добавьте к заправке кальмар, перемешайте, чтобы все кусочки обволакивались заправкой. Затем, добавьте к кальмару огурцы, авокадо, яйца и кинзу.

Посыпьте салат обжаренным кунжутом.

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