Кулинар поделилась праздничным рецептом салата

Салат с кальмаром: рецепт от Лизы Глинской instagram.com/lizaglinskaya

Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась простым рецептом салата с кальмаром для праздничного стола. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, под которым рассказала, как приготовить легкий и ее самый любимый салат.

Салат с кальмаром

Ингредиенты:

300 г кальмара (2 тушки)

1 авокадо

10 шт. перепелиных яиц

2 огурца

кинза

Для заправки:

10 г соуса "сладкий Чили" (1 ст. л.)

20 мл соевого соуса (1,5 ст. л.)

20 мл кунжутного или оливкового масла (1,5 ст. л.)

соль (по вкусу)

Для декора:

кунжут (обжаренный)

Технология приготовления:

Разрежьте тушку кальмара, при необходимости очистите внутри от плёнки и нарежьте на прямоугольники. После, острым ножом сделайте надрезы - 1-2 мм.

Отправьте кальмар в кипящую подсоленную воду и достаньте, как только вода в сотейнике снова закипит. Очень важно не переварить!

Приготовьте заправку. Соедините в миске кунжутное масло. соевый соус, соус "сладкий Чили" и соль, перемешайте.

Отварите и очистите перепелиные яйца.

Нарежьте огурцы, авокадо и яйца.

Добавьте к заправке кальмар, перемешайте, чтобы все кусочки обволакивались заправкой. Затем, добавьте к кальмару огурцы, авокадо, яйца и кинзу.

Посыпьте салат обжаренным кунжутом.

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