Салат с кальмаром: рецепт от Лизы Глинской
Украинский кондитер Лиза Глинская поделилась простым рецептом салата с кальмаром для праздничного стола. На своей странице в Инстаграм она опубликовала пост, под которым рассказала, как приготовить легкий и ее самый любимый салат.
Салат с кальмаром
Ингредиенты:
- 300 г кальмара (2 тушки)
- 1 авокадо
- 10 шт. перепелиных яиц
- 2 огурца
- кинза
Для заправки:
- 10 г соуса "сладкий Чили" (1 ст. л.)
- 20 мл соевого соуса (1,5 ст. л.)
- 20 мл кунжутного или оливкового масла (1,5 ст. л.)
- соль (по вкусу)
Для декора:
- кунжут (обжаренный)
Технология приготовления:
Разрежьте тушку кальмара, при необходимости очистите внутри от плёнки и нарежьте на прямоугольники. После, острым ножом сделайте надрезы - 1-2 мм.
Отправьте кальмар в кипящую подсоленную воду и достаньте, как только вода в сотейнике снова закипит. Очень важно не переварить!
Приготовьте заправку. Соедините в миске кунжутное масло. соевый соус, соус "сладкий Чили" и соль, перемешайте.
Отварите и очистите перепелиные яйца.
Нарежьте огурцы, авокадо и яйца.
Добавьте к заправке кальмар, перемешайте, чтобы все кусочки обволакивались заправкой. Затем, добавьте к кальмару огурцы, авокадо, яйца и кинзу.
Посыпьте салат обжаренным кунжутом.
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