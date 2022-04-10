Вербное воскресенье в 2022 году: какого числа отмечаем и что нужно знать о празднике

Вербное воскресенье отмечается в шестую неделю Великого поста, после которой идет Страстная неделя. Что это за день, какова его история и традиции, вам расскажет Ivona.

Какого числа Вербное воскресенье 2022

Празднование Вербного воскресенья зависит от Пасхи, поэтому дата меняется каждый год. У разные даты этого праздника у православных и католиков. Так, поскольку католики будут отмечать Пасху уже на следующей неделе, то сегодня, 10 апреля, у них Вербное воскресенье. Православные будут отмечать Вербное воскресенье 17 апреля.

Вербное воскресенье: история и традиции

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был его вступлением на путь крестных страданий. У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим как Победитель греха и смерти.

На Руси праздник называется Вербным воскресением, так как верующие приходят в церковь с ветками вербы, которая первой распускается весной, в ознаменование тех ветвей, которыми иудеи встречали Иисуса в Иерусалиме. Вербу освящали в субботу на Всенощном бдении. Освященные ветви вербы, как правило, хранили за образами, чтобы отвадить стихию и нечистую силу.

Верба на Руси всегда олицетворяла праздник, весну, жизненную силу и плодородие. Именно поэтому она стала еще и религиозным символом. В православии ветки вербы называют ветвями добродетели, ведь они метафорично тянутся к небу. Считалось, что верба дарит крепкое здоровье. Поэтому люди пекли печенье с почками вербы внутри, кормили ими членов семьи и домашних животных, оберегая таким образом от болезней и других напастей. Оставшиеся с прошлогоднего праздника веточки сжигали или бросали в текущую воду.

В Вербное воскресенье существует еще один старинный обычай – слегка ударять пучком вербы родственников и домашних животных. Люди верили, что освященная верба обладает очистительной силой и избавляет от хворей и сглаза. Ударяя друг друга ветками вербы, наши предки обычно произносили: “Будь здоров, как верба“, “Расти, как верба“, “Не я бью, верба бьет“.

В этот праздничный день, несмотря на продолжающийся Великий пост, разрешается употреблять в пищу рыбные блюда и вино.

Вам будет интересно почитать на Ivona: