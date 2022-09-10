Вкусный и полезный авокадо-хумус по рецепту Эктора Хименеса-Браво
Пошаговый рецепт блюда с видео
Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор, ведущий проекта «Прокинься з Ектором» и судья «МайстерШеф. Битва сезонів» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом невероятно вкусной и полезной закуски!
«Если найдете еще более простой, вкусный и полезный рецепт одновременно — я веду вас на ужин в БАО! Да он еще и универсален, подойдет как на завтрак, так и к вечернему бокалу вина с друзьями. Это вдвое круче обычного гуакомоле и хумуса — настоятельно рекомендую приготовить прямо сегодня», — отмечает шеф-повар.
Ингредиенты:
- Авокадо — 1 шт
- Тахини — 30 граммов
- Нут — 200 граммов
- Кинза — 20 граммов
- Чеснок — 5 граммов
- Лайм — 20 граммов
- Оливковое масло — 50 мл.
- Соль
- Чили — 10 граммов
- Фундук — 10 граммов
Способ приготовления:
- Авокадо, тахини, нут, кинзу, чеснок, сок лайма, соль, перец, оливковое масло взбиваем в блендере до однородной консистенции.
- В готовую смесь добавляем оливковое масло и соль по вкусу.
- Украшаем нарезанным чили и фундуком. Едим с хрустящими тостами или другим вариантом по своему вкусу.
Приятного аппетита!
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