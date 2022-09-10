Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор, ведущий проекта «Прокинься з Ектором» и судья «МайстерШеф. Битва сезонів» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом невероятно вкусной и полезной закуски!

«Если найдете еще более простой, вкусный и полезный рецепт одновременно — я веду вас на ужин в БАО! Да он еще и универсален, подойдет как на завтрак, так и к вечернему бокалу вина с друзьями. Это вдвое круче обычного гуакомоле и хумуса — настоятельно рекомендую приготовить прямо сегодня», — отмечает шеф-повар.

Ингредиенты:

  • Авокадо — 1 шт
  • Тахини — 30 граммов
  • Нут — 200 граммов
  • Кинза — 20 граммов
  • Чеснок — 5 граммов
  • Лайм — 20 граммов
  • Оливковое масло — 50 мл.
  • Соль
  • Чили — 10 граммов
  • Фундук — 10 граммов

Способ приготовления:

  1. Авокадо, тахини, нут, кинзу, чеснок, сок лайма, соль, перец, оливковое масло взбиваем в блендере до однородной консистенции.
  2. В готовую смесь добавляем оливковое масло и соль по вкусу.
  3. Украшаем нарезанным чили и фундуком. Едим с хрустящими тостами или другим вариантом по своему вкусу.

Приятного аппетита!

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