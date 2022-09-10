Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор, ведущий проекта «Прокинься з Ектором» и судья «МайстерШеф. Битва сезонів» на СТБ Эктор Хименес-Браво поделился в соцсети рецептом невероятно вкусной и полезной закуски!

«Если найдете еще более простой, вкусный и полезный рецепт одновременно — я веду вас на ужин в БАО! Да он еще и универсален, подойдет как на завтрак, так и к вечернему бокалу вина с друзьями. Это вдвое круче обычного гуакомоле и хумуса — настоятельно рекомендую приготовить прямо сегодня», — отмечает шеф-повар.