Зеленый борщ из щавеля: простой рецепт
Зеленый борщ – традиционное весеннее и летнее блюдо. Его главный ингредиент - щавель, хотя иногда зеленый борщ готовят из крапивы.
Мясо положить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. Периодически снимая пену, варить бульон 2 часа.
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Очищенный картофель нарезать кубиками, добавить в кастрюлю и варить 8-10 минут. Лук и морковь почистить, мелко нарезать. Разогреть сковороду с растительным маслом и пассеровать овощи до мягкости. Яйца варить в кипящей воде 8-10 минут, остудить и очистить.
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Щавель мелко нашинковать, добавить в суп вместе с луком и морковью. Посолить и поперчить. Яйца можно нарезать мелкими кубиками и отправить в кастрюлю вместе с овощами, а можно разрезать пополам и класть в суп непосредственно перед подачей. Подавай зеленый борщ со сметаной.
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