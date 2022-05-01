Узнайте, как готовить полезный борщ

Зеленый борщ – традиционное весеннее и летнее блюдо. Его главный ингредиент - щавель, хотя иногда зеленый борщ готовят из крапивы.

Мясо положить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения. Периодически снимая пену, варить бульон 2 часа.

Читай также: Блюда из щавеля: ТОП-5 рецептов

Очищенный картофель нарезать кубиками, добавить в кастрюлю и варить 8-10 минут. Лук и морковь почистить, мелко нарезать. Разогреть сковороду с растительным маслом и пассеровать овощи до мягкости. Яйца варить в кипящей воде 8-10 минут, остудить и очистить.

Читай также: Готовим со щавелем

Щавель мелко нашинковать, добавить в суп вместе с луком и морковью. Посолить и поперчить. Яйца можно нарезать мелкими кубиками и отправить в кастрюлю вместе с овощами, а можно разрезать пополам и класть в суп непосредственно перед подачей. Подавай зеленый борщ со сметаной.

Вам будет интересно почитать на Ivona: