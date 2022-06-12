Ингредиенты

  • Свинина - 500 г
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Картофель - 4 шт.
  • Яйцо вареное - 2–3 шт.
  • Щавель - 400 г
  • Укроп - по вкусу
  • Петрушка - по вкусу
  • Душистый перец горошком - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Масло растительное для жарки - по вкусу
  • Сметана - по вкусу

Способ приготовления

  1. Свинину помыть, нарезать порционными кусочками и положить в глубокую кастрюлю.
  2. Влить воду, добавить соль и довести на сильном огне до кипения. 
  3. Затем огонь уменьшить и варить на среднем огне в течении часа, периодически снимая шумовкой пену. 
  4. Картофель почистить, помыть, нарезать крупными кубиками и переложить в суповую кастрюлю. 
  5. Варить в течении 15 минут. 
  6. Лук и морковь почистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до румяности. 
  7. Затем переложить в кастрюлю и добавить горошины душистого перца. 
  8. Вареные яйца нарезать кубиками и переложить в кастрюлю.
  9. Щавель помыть, обсушить с помощью бумажного полотенца и нарезать. 
  10. Добавить в борщ, довести до кипения и сразу же выключить огонь. Дать борщу настояться в течение 15 минут.

Как и с чем подавать

Готовый борщ разлить по тарелкам. В каждую тарелку добавить измельченную зелень укропа и петрушки. Отдельно подать сметану.

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