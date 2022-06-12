Зеленый борщ: лучший летний рецепт
Зеленый борщ на свинине с щавелем и овощами - прекрасное блюдо для летних обедов
Ингредиенты
- Свинина - 500 г
- Морковь - 1 шт.
- Лук репчатый - 1 шт.
- Картофель - 4 шт.
- Яйцо вареное - 2–3 шт.
- Щавель - 400 г
- Укроп - по вкусу
- Петрушка - по вкусу
- Душистый перец горошком - по вкусу
- Соль - по вкусу
- Масло растительное для жарки - по вкусу
- Сметана - по вкусу
Способ приготовления
- Свинину помыть, нарезать порционными кусочками и положить в глубокую кастрюлю.
- Влить воду, добавить соль и довести на сильном огне до кипения.
- Затем огонь уменьшить и варить на среднем огне в течении часа, периодически снимая шумовкой пену.
- Картофель почистить, помыть, нарезать крупными кубиками и переложить в суповую кастрюлю.
- Варить в течении 15 минут.
- Лук и морковь почистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до румяности.
- Затем переложить в кастрюлю и добавить горошины душистого перца.
- Вареные яйца нарезать кубиками и переложить в кастрюлю.
- Щавель помыть, обсушить с помощью бумажного полотенца и нарезать.
- Добавить в борщ, довести до кипения и сразу же выключить огонь. Дать борщу настояться в течение 15 минут.
Как и с чем подавать
Готовый борщ разлить по тарелкам. В каждую тарелку добавить измельченную зелень укропа и петрушки. Отдельно подать сметану.