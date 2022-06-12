Как приготовить простое и вкусное блюдо?

В июне появляется первый молодой картофель. Традиционно его варят целиком или половинками и подают с укропом. Однако из молодого картофеля можно не только делать гарниры, но и добавлять в салаты и даже делать основой для вареников. Рецептом ленивых вареников с брынзой поделился Шеф и эксперт реалити Нового канала «На ножах» Алекс Якутов.

Шеф-повар Алекс Якутов пресс-служба

Ингредиенты:

молодой картофель – 1 кг

брынза – 100 г

мука – 100-200 г

яйца – 2 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

сливки – 50 мл

зелень – любая

соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Картофель чистим. Отвариваем или запекаем в духовке до готовности. Лучше запекать в духовке, чтобы не было лишней влаги. Достаем и даем слегка остыть. Перетираем через сито. Вбиваем два яйца. Перемешиваем. Солим и перчим по вкусу. Добавляем брынзу. Перемешиваем. Всыпаем муку. Количество рассчитываем, ориентируясь на замес. Тесто должно получиться мягким, легким и не липнуть к рукам. Если на него надавить пальцем, оно должно расправиться. Накрываем тесто пленкой и даем отдохнуть 15-20 минут. На сковороде разогреваем масло, поджариваем рубленый чеснок с зеленью. Добавляем сливки и даем закипеть. Берем кусок теста, раскатываем в колбаску и нарезаем на небольшие кусочки. Кипятим воду, солим. Варим вареники небольшими порциями. Как только они всплывут, вытаскиваем и перекладываем на сковороду. Тушим с зеленью несколько минут. Раскладываем по тарелкам, посыпаем брынзой и наслаждаемся невероятным вкусом!

Приятного аппетита!

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