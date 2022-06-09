Летнее меню: творожный десерт с клубникой без выпечки
Рассказываем, как приготовить вкуснейший летний десерт
Читайте также: Варенье из лепестков пионаСезон клубники в самом разгаре, а это значит, что пора приготовить из нее что-нибудь вкусненькое. Делимся с вами рецептом простого творожного десерта с клубникой. Он напоминает чизкейк, но готовится немного проще и получается более воздушным, легким и освежающим.
Ингредиенты:
- Клубника — 450 г
- Творог — 600 г
- Молоко — 200 мл
- Сливки с жирностью 33% — 150 мл
- Песочное печенье — 250 г
- Мёд — 80 г
Приготовление:
- Творог соедините с мёдом и измельчите блендером в однородную гладкую массу.
- Холодные сливки взбейте миксером в густую пену, аккуратно смешав с творожной массой.
- Дно прямоугольной формы смажьте тонким слоем творожной массы, а клубнику разрежьте вдоль пополам.
- Печенье окуните в молоко и выложите ровным слоем в форму, промажьте творогом. Повторяйте слои, пока не закончится печенье.
- Смажьте последний слой печенья кремом, сверху выложите половину клубники. Добавьте в форму всю оставшуюся творожную массу.
- Разровняйте крем лопаткой. Украсьте десерт второй половиной клубники, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа.
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