Рассказываем, как приготовить вкуснейший летний десерт

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Ингредиенты:

Клубника — 450 г

Творог — 600 г

Молоко — 200 мл

Сливки с жирностью 33% — 150 мл

Песочное печенье — 250 г

Мёд — 80 г

Приготовление:

Творог соедините с мёдом и измельчите блендером в однородную гладкую массу. Холодные сливки взбейте миксером в густую пену, аккуратно смешав с творожной массой. Дно прямоугольной формы смажьте тонким слоем творожной массы, а клубнику разрежьте вдоль пополам. Печенье окуните в молоко и выложите ровным слоем в форму, промажьте творогом. Повторяйте слои, пока не закончится печенье. Смажьте последний слой печенья кремом, сверху выложите половину клубники. Добавьте в форму всю оставшуюся творожную массу. Разровняйте крем лопаткой. Украсьте десерт второй половиной клубники, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Сезон клубники в самом разгаре, а это значит, что пора приготовить из нее что-нибудь вкусненькое. Делимся с вами рецептом простого творожного десерта с клубникой. Он напоминает чизкейк, но готовится немного проще и получается более воздушным, легким и освежающим.

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