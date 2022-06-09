Читайте также: Варенье из лепестков пиона

Сезон клубники в самом разгаре, а это значит, что пора приготовить из нее что-нибудь вкусненькое. Делимся с вами рецептом простого творожного десерта с клубникой. Он напоминает чизкейк, но готовится немного проще и получается более воздушным, легким и освежающим.

Ингредиенты:

  • Клубника — 450 г
  • Творог — 600 г
  • Молоко — 200 мл
  • Сливки с жирностью 33% — 150 мл
  • Песочное печенье — 250 г
  • Мёд — 80 г

Приготовление:

  1. Творог соедините с мёдом и измельчите блендером в однородную гладкую массу.
  2. Холодные сливки взбейте миксером в густую пену, аккуратно смешав с творожной массой.
  3. Дно прямоугольной формы смажьте тонким слоем творожной массы, а клубнику разрежьте вдоль пополам. 
  4. Печенье окуните в молоко и выложите ровным слоем в форму, промажьте творогом. Повторяйте слои, пока не закончится печенье.
  5. Смажьте последний слой печенья кремом, сверху выложите половину клубники. Добавьте в форму всю оставшуюся творожную массу.
  6. Разровняйте крем лопаткой. Украсьте десерт второй половиной клубники, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Читайте Ivona.ua в Google News