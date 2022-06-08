Для блинов (24шт)

  • 4 яйца
  • 1/4 ст. сахарной пудры (60гр)
  • 1 ч.л. ванили
  • щепотка соли
  • 1.5 ст. молока (360мл)
  • 1+1/4 ст. воды (300мл)
  • 30 гр. растопленного сливочного масла
  • 2 ст. муки (250мг)
  • растительное масло для жарки

Для начинки

  • 500 гр. домашнего творога
  • 1/2 ст. сметаны (120мл)
  • 1/4 ст. сахарной пудры
  • 1/2 ст. изюма (если изюм сухой, его можно предварительно замочить в кипятке на 5 мин)

Приготовление

Блины

  1. Яйца взбить при помощи миксера
  2. Добавить остальные ингредиенты и продолжать взбивать до однородного состояния
  3. Жарить блины на горячей сковороде, смазанной раст. маслом по +/- минуте с каждой стороны

Начинка

  1. Творог, сметану и сахарную пудру взбить до однородной массы, при помощи погружного блендера
  2. На каждый блинчик выложить по 1-2 ст.л. начинки и свернуть любимым способом
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