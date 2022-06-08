Проверенный рецепт вкуснейших блинчиков
Обязательно приготовьте!
Для блинов (24шт)
- 4 яйца
- 1/4 ст. сахарной пудры (60гр)
- 1 ч.л. ванили
- щепотка соли
- 1.5 ст. молока (360мл)
- 1+1/4 ст. воды (300мл)
- 30 гр. растопленного сливочного масла
- 2 ст. муки (250мг)
- растительное масло для жарки
Для начинки
- 500 гр. домашнего творога
- 1/2 ст. сметаны (120мл)
- 1/4 ст. сахарной пудры
- 1/2 ст. изюма (если изюм сухой, его можно предварительно замочить в кипятке на 5 мин)
Приготовление
Блины
- Яйца взбить при помощи миксера
- Добавить остальные ингредиенты и продолжать взбивать до однородного состояния
- Жарить блины на горячей сковороде, смазанной раст. маслом по +/- минуте с каждой стороны
Начинка
- Творог, сметану и сахарную пудру взбить до однородной массы, при помощи погружного блендера
- На каждый блинчик выложить по 1-2 ст.л. начинки и свернуть любимым способом