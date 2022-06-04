Варенье из клубники с белым шоколадом
Варенье с клубникой и шоколадом это не просто вкусно, это еще очень необычно
Ингредиенты:
- Клубника - 1 кг
- Желирующий сахар - 500 г
- Лимонная кислота - 5г
- Белый шоколад - 100 г
Способ приготовления:
- Клубнику перебрать, промыть, просушить. Пересыпать ягоды сахаром, смешанным с лимонной кислотой.
- На небольшом огне довести до слабого кипения. Если с желирующим сахаром, то варить 5-10 минут. В конце варки, выключив плиту, всыпать мелко нарезанный белый шоколад. Перемешать до растворения.
- Разлить в стерилизованные банки, тут же закрыть крышками и перевернуть банки на 5 минут вверх дном.