Ингредиенты:

  • Клубника - 1 кг
  • Желирующий сахар - 500 г
  • Лимонная кислота - 5г
  • Белый шоколад - 100 г

Способ приготовления:

  1. Клубнику перебрать, промыть, просушить. Пересыпать ягоды сахаром, смешанным с лимонной кислотой.
  2. На небольшом огне довести до слабого кипения. Если с желирующим сахаром, то варить 5-10 минут. В конце варки, выключив плиту, всыпать мелко нарезанный белый шоколад. Перемешать до растворения.
  3. Разлить в стерилизованные банки, тут же закрыть крышками и перевернуть банки на 5 минут вверх дном. 
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