Ингредиенты

  • Цветы бузины - 8 соцветий
  • Вода - 6 л
  • Сахар - 700 гр
  • Лимон - 1 штука
  • Белый винный уксус - 25 мл

Способ приготовления

  1. Вымойте и порежьте лимон на дольки.
  2. Тщательно вымойте объёмную посуду и поместите в неё все ингредиенты.
  3. Оставьте, не закрывая, настаиваться на 24 часа (можете накрыть марлей или салфеткой). 

    напиток будет бродить внутри бутылок, обычная пробка может не выдержать давления, поэтому подбирайте соответствующие пробки, например, для игристых вин и шампанского.

  4. Профильтруйте, разлейте по бутылкам и закупорьте пробками. 
  5. Через 40 дней газированный напиток из цветов бузины будет готов!

Как и с чем подавать

Напиток получается сладким, подавайте на десерт!  

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