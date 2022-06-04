Газировка из цветов бузины: как приготовить
Нежно, вкусно и очень необычно! Успейте приготовить!
Ингредиенты
- Цветы бузины - 8 соцветий
- Вода - 6 л
- Сахар - 700 гр
- Лимон - 1 штука
- Белый винный уксус - 25 мл
Способ приготовления
- Вымойте и порежьте лимон на дольки.
- Тщательно вымойте объёмную посуду и поместите в неё все ингредиенты.
- Оставьте, не закрывая, настаиваться на 24 часа (можете накрыть марлей или салфеткой).
напиток будет бродить внутри бутылок, обычная пробка может не выдержать давления, поэтому подбирайте соответствующие пробки, например, для игристых вин и шампанского.
- Профильтруйте, разлейте по бутылкам и закупорьте пробками.
- Через 40 дней газированный напиток из цветов бузины будет готов!
Как и с чем подавать
Напиток получается сладким, подавайте на десерт!