Легкое и вкусное блюдо для жаркого лета

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Ингредиенты:

Щавель — 300 г

Варёные яйца — 4 шт.

Сметана — 100 г

Сахар — 1 ст. л.

Вода — 500 мл

Зелёный лук — по вкусу

Огурцы — 3 шт.

Свежий укроп — по вкусу

Соль — по вкусу

Приготовление:

Щавель переберите, промойте и мелко нарежьте. Залейте его кипятком и отварите за 3–5 минут. Затем охладите. Мелко нарежьте огурцы, яйца и зеленый лук. Перемешайте их, посолите и отправьте в кастрюлю с щавелем. Заправьте суп сметаной. Добавьте сахар и рубленый укроп. Приятного аппетита!

Даже начинающий кулинар справится с приготовлением холодного щавелевого супа. Делимся с вами рецептом этого восхитительного летнего блюда, которое разнообразит ваш рацион, добавив приятные нотки к завтраку, обеду или ужину.

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