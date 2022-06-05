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Даже начинающий кулинар справится с приготовлением холодного щавелевого супа. Делимся с вами рецептом этого восхитительного летнего блюда, которое разнообразит ваш рацион, добавив приятные нотки к завтраку, обеду или ужину.

Ингредиенты:

  • Щавель — 300 г
  • Варёные яйца — 4 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Вода — 500 мл
  • Зелёный лук — по вкусу
  • Огурцы — 3 шт.
  • Свежий укроп — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Щавель переберите, промойте и мелко нарежьте. Залейте его кипятком и отварите за 3–5 минут. Затем охладите.
  2. Мелко нарежьте огурцы, яйца и зеленый лук. Перемешайте их, посолите и отправьте в кастрюлю с щавелем.
  3. Заправьте суп сметаной. Добавьте сахар и рубленый укроп. Приятного аппетита!

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