Рецепт дня: холодный щавелевый суп
Легкое и вкусное блюдо для жаркого лета
Читайте также: Газировка из цветов бузины: как приготовитьДаже начинающий кулинар справится с приготовлением холодного щавелевого супа. Делимся с вами рецептом этого восхитительного летнего блюда, которое разнообразит ваш рацион, добавив приятные нотки к завтраку, обеду или ужину.
Ингредиенты:
- Щавель — 300 г
- Варёные яйца — 4 шт.
- Сметана — 100 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Вода — 500 мл
- Зелёный лук — по вкусу
- Огурцы — 3 шт.
- Свежий укроп — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Щавель переберите, промойте и мелко нарежьте. Залейте его кипятком и отварите за 3–5 минут. Затем охладите.
- Мелко нарежьте огурцы, яйца и зеленый лук. Перемешайте их, посолите и отправьте в кастрюлю с щавелем.
- Заправьте суп сметаной. Добавьте сахар и рубленый укроп. Приятного аппетита!
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Чем заменить каменную соль: ТОП-5 альтернатив от пищевого технолога
- ТОП-5 найсмачніших салатів із полуницею
- Кабачковые оладьи: простой и вкусный рецепт от финалистки «Супермодели по-украински»