Участница модельного реалити Нового канала, которая сейчас вынашивает первенца, рассказала, чем питается

Оладьи из кабачков – действительно идеальное блюдо: это и полезно, и сытно, просто и быстро в приготовлении и невероятно вкусно. Своим рецептом такого блюда поделилась финалистка второго сезона реалити «Супермодель по-украински» (Новый канал) Вика Маремуха.

«Скоро начнется сезон кабачков, а значит, все смогут готовить простые и быстрые блюда. Чтобы сделать вкус более интересным, попробуйте добавить к сметане сыр дорблю и перемешать — подавайте такой соус вместе с оладьями, будет пикантно», — посоветовала Вика Маремуха.

Ингредиенты:

кабачок – 2-3 шт.

мука – 2 ст. л.

яйцо – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

соль – по вкусу

укроп – щепотка

растительное масло – для жарки

сметана – для подачи

сыр дорблю (или другой сыр с плесенью) – по желанию.

Способ приготовления:

Кабачки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Подсолите и оставьте на 10 минут выпустить сок. Отожмите выделенный сок. Добавьте муку, яйцо и чеснок, натертый на мелкой терке. Щепотку мелко нарезанного укропа добавьте к массе и перемешайте. Выложите ложкой небольшие оладьи на разогретую с растительным маслом сковороду. Жарьте на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, пока они не станут румяными. Подавайте со сметаной или сметанным соусом с дорблю.

Приятного аппетита!

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