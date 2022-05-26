Кабачковые оладьи: простой и вкусный рецепт от финалистки «Супермодели по-украински»
Участница модельного реалити Нового канала, которая сейчас вынашивает первенца, рассказала, чем питается
Оладьи из кабачков – действительно идеальное блюдо: это и полезно, и сытно, просто и быстро в приготовлении и невероятно вкусно. Своим рецептом такого блюда поделилась финалистка второго сезона реалити «Супермодель по-украински» (Новый канал) Вика Маремуха.
«Скоро начнется сезон кабачков, а значит, все смогут готовить простые и быстрые блюда. Чтобы сделать вкус более интересным, попробуйте добавить к сметане сыр дорблю и перемешать — подавайте такой соус вместе с оладьями, будет пикантно», — посоветовала Вика Маремуха.
Ингредиенты:
- кабачок – 2-3 шт.
- мука – 2 ст. л.
- яйцо – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- соль – по вкусу
- укроп – щепотка
- растительное масло – для жарки
- сметана – для подачи
- сыр дорблю (или другой сыр с плесенью) – по желанию.
Способ приготовления:
- Кабачки очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Подсолите и оставьте на 10 минут выпустить сок.
- Отожмите выделенный сок.
- Добавьте муку, яйцо и чеснок, натертый на мелкой терке. Щепотку мелко нарезанного укропа добавьте к массе и перемешайте.
- Выложите ложкой небольшие оладьи на разогретую с растительным маслом сковороду. Жарьте на среднем огне по несколько минут с каждой стороны, пока они не станут румяными.
- Подавайте со сметаной или сметанным соусом с дорблю.
Приятного аппетита!
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