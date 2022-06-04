Эксперты отмечают – соль полезна для организма человека, но в определенном количестве. Так, рекомендовано употреблять всего 5 г соли в сутки, а она, как правило, есть чуть ли не в каждом готовом для употребления продукте. Однако для каждой хозяйки на кухне соль является обязательной составляющей большинства блюд. Чем же заменить ее – рассказала пищевой технолог Елена Сидоренко в «Ранку з Україною».

Чем заменить каменную соль в быту:

Соевый соус. Это отличный заменитель соли. Он достаточно концентрированный и имеет выраженный вкус, так что минимального количества продукта будет достаточно для приготовления мясных, рыбных блюд и даже салатов.

Это отличный заменитель соли. Он достаточно концентрированный и имеет выраженный вкус, так что минимального количества продукта будет достаточно для приготовления мясных, рыбных блюд и даже салатов. Кубики бульона. Эксперт уверяет, состав этого продукта не является 100% натуральным и полезным, но в умеренных дозах вреда организму не совершит. Поэтому в крайних случаях можно использовать и такие приправы.

Эксперт уверяет, состав этого продукта не является 100% натуральным и полезным, но в умеренных дозах вреда организму не совершит. Поэтому в крайних случаях можно использовать и такие приправы. Специальные приправы с солью. В таких смесях много пряностей и трав, поэтому они будут прекрасной альтернативой соли. Как правило в них нет ароматизаторов и искусственных заменителей, а пряности придадут блюду вкус и снизят потребность добавления соли.

В таких смесях много пряностей и трав, поэтому они будут прекрасной альтернативой соли. Как правило в них нет ароматизаторов и искусственных заменителей, а пряности придадут блюду вкус и снизят потребность добавления соли. Морская соль. Это та же соль естественного происхождения, но вываренная. По словам пищевого технолога, морская соль более полезна, чем обычная, ведь в ней есть много дополнительных микроэлементов. Но потреблять можно только пищевую соль, та, которая продается в аптеке или косметических магазинах, предназначена исключительно для наружного использования. Следует внимательно читать состав, в нем не должно быть ароматизаторов и масел.

Это та же соль естественного происхождения, но вываренная. По словам пищевого технолога, морская соль более полезна, чем обычная, ведь в ней есть много дополнительных микроэлементов. Но потреблять можно только пищевую соль, та, которая продается в аптеке или косметических магазинах, предназначена исключительно для наружного использования. Следует внимательно читать состав, в нем не должно быть ароматизаторов и масел. Сванская соль. Соль с разными пряностями. Она довольно часто используется в приготовлении разных блюд, особенно мясных.

«Прежде всего советую меньше потреблять соли, ведь все готовые изделия, которые вы покупаете в магазине, даже кондитерские имеют ее в своем составе. Поэтому за сутки каждый потребляет необходимое количество соли. Кроме того, используйте лимон или грейпфрут – это придает пикантности блюду так же, как и пряности, – комментирует пищевой технолог Елена Сидоренко в эфире «Ранку з Україною». – У нас есть все для того, чтобы мы не испытывали дефицита соли, наоборот – существует проблема ее избытка».

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