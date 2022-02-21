Baltic Premium Fish рекомендує!

Коли гості на порозі, смачна закуска, що швидко готується, завжди врятує ситуацію. Ольга Мартиновська, переможниця шоу «МастерШеф» та суддя «МастерШеф. Професіонали» пропонує приготувати страву, схожу на форшмак. В цьому варіанті вам не знадобиться м’ясорубка — закуску можна нашвидкуруч перебити в блендері та отримати знайомий смак в іншій консистенції.

Інгредієнти:

200 г почищеної кільки в пряному маринаді

50 г ріпчастої цибулі

100 г кисленького зеленого яблука

3 ст. л. оливкової олії

1 варене яйце

50 г м'якушу білого хліба

сіль, перець

редис для декору

цибулеві палички або хліб для намащування

Швидка закуска з кільки в пряному маринаді пресслужба

Приготування:

У блендер покладіть шматочками кільку, яйце, цибулю, яблуко, хліб, додайте оливкову олію, сіль та перець. Перебивайте, але не довго. Скуштуйте та доведіть до смаку — можливо, бракуватиме солі, перцю чи кислинки. Редис наріжте тонесенькими слайсами та подавайте закуску з цибулевими паличками або хлібцями.

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