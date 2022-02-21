Коли гості на порозі, смачна закуска, що швидко готується, завжди врятує ситуацію. Ольга Мартиновська, переможниця шоу «МастерШеф» та суддя «МастерШеф. Професіонали» пропонує приготувати страву, схожу на форшмак. В цьому варіанті вам не знадобиться  м’ясорубка — закуску можна нашвидкуруч перебити в блендері та отримати знайомий смак в іншій консистенції.

Інгредієнти:

  • 200 г почищеної кільки в пряному маринаді
  • 50 г ріпчастої цибулі
  • 100 г кисленького зеленого яблука
  • 3 ст. л. оливкової олії
  • 1 варене яйце
  • 50 г м'якушу білого хліба
  • сіль, перець
  • редис для декору
  • цибулеві палички або хліб для намащування

Швидка закуска з кільки в пряному маринаді
Швидка закуска з кільки в пряному маринаді
пресслужба

Приготування:

  1. У блендер покладіть шматочками кільку, яйце, цибулю, яблуко, хліб, додайте оливкову олію, сіль та перець.
  2. Перебивайте, але не довго.
  3. Скуштуйте та доведіть до смаку — можливо, бракуватиме солі, перцю чи кислинки.
  4. Редис наріжте тонесенькими слайсами та подавайте закуску з цибулевими паличками або хлібцями.

Baltic Premium Fish у Facebook, Instagram

Вам будет интересно почитать на Ivona:

Читайте Ivona.ua в Google News