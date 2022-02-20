20 февраля — День вишневого пирога

Ежегодно 20 февраля отмечается такой неофициальный праздник как День вишневого пирога. Этот праздник, как легко можно догадаться, посвящен вишневому пирогу — одному из любимейших многими сладкоежками блюд. Ivona предлагает рецепт нежнейшего вишневого пирога. Продегустировав его однажды, вы захотите делать это снова и снова: сочетание рассыпчатой основы с ягодами и нежной сметанной заливкой удивительно гармонично, лучше себе и представить невозможно. Побалуйте своих близких вкуснейшим лакомством!

20 февраля — День вишневого пирога gastronom.ru

Ингредиенты:

Для начинки:

вишня без косточек — 450 г

яйца — 2 шт.

сметана жирностью 30% — 200 г

лимонный сок — 1 ст. л.

сахар — 180 г

соль — 1/2 ч. л.

мука — 120 г

Для теста:

сливочное масло — 125 г

мука — 250 г

яйцо — 1 шт.

сахар — 1 ст. л.

соль — на кончике ножа

Приготовление:

Приготовьте тесто для вишневого пирога. Для этого холодное сливочное масло нарежьте кубиками. Муку просейте в чашу кухонного комбайна. Добавьте масло и измельчите. В маслянистую крошку вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль. Перемешайте. При необходимости можно влить 1–2 ст. л. холодной питьевой воды. Вымесите тесто для вишневого пирога до однородной консистенции. Достаньте тесто из чаши комбайна и выложите на рабочий стол. Сформируйте из него шар и заверните в пищевую пленку. Уберите в холодильник не менее чем на 30 минут. Духовку нагрейте до 180°C. Охлажденное тесто для пирога раскатайте на рабочем столе, подпыленном мукой, в круглый пласт толщиной 4–5 мм и перенесите в форму для выпечки диаметром 22–24 см. Сформируйте бортики, наколите вилкой и выпекайте 10 минут. Пока печется корж, приготовьте начинку вишневого пирога. В большой миске слегка взбейте яйца со сметаной, лимонным соком, 150 г сахара и солью. Всыпьте просеянную муку и хорошо перемешайте. Форму с основой пирога достаньте из духовки и оставьте на 10 минут. Сверху распределите вишню. Залейте основу пирога сметанно-яичной смесью и посыпьте оставшимся сахаром. Температуру духовки увеличьте до 200°C. Поместите в нее вишневый пирог и выпекайте 10 минут. Затем температуру уменьшите до 175°C. Выпекайте пирог еще 30 минут. Вишневому пирогу дайте полностью остыть в форме. Уберите в холодильник не менее чем на 3 часа.

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