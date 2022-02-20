Любовь с первого кусочка: рецепт вишневого пирога
20 февраля — День вишневого пирога
Ежегодно 20 февраля отмечается такой неофициальный праздник как День вишневого пирога. Этот праздник, как легко можно догадаться, посвящен вишневому пирогу — одному из любимейших многими сладкоежками блюд. Ivona предлагает рецепт нежнейшего вишневого пирога. Продегустировав его однажды, вы захотите делать это снова и снова: сочетание рассыпчатой основы с ягодами и нежной сметанной заливкой удивительно гармонично, лучше себе и представить невозможно. Побалуйте своих близких вкуснейшим лакомством!
Ингредиенты:
Для начинки:
- вишня без косточек — 450 г
- яйца — 2 шт.
- сметана жирностью 30% — 200 г
- лимонный сок — 1 ст. л.
- сахар — 180 г
- соль — 1/2 ч. л.
- мука — 120 г
Для теста:
- сливочное масло — 125 г
- мука — 250 г
- яйцо — 1 шт.
- сахар — 1 ст. л.
- соль — на кончике ножа
Приготовление:
- Приготовьте тесто для вишневого пирога. Для этого холодное сливочное масло нарежьте кубиками. Муку просейте в чашу кухонного комбайна. Добавьте масло и измельчите.
- В маслянистую крошку вбейте яйцо, всыпьте сахар и соль. Перемешайте. При необходимости можно влить 1–2 ст. л. холодной питьевой воды. Вымесите тесто для вишневого пирога до однородной консистенции.
- Достаньте тесто из чаши комбайна и выложите на рабочий стол. Сформируйте из него шар и заверните в пищевую пленку. Уберите в холодильник не менее чем на 30 минут.
- Духовку нагрейте до 180°C. Охлажденное тесто для пирога раскатайте на рабочем столе, подпыленном мукой, в круглый пласт толщиной 4–5 мм и перенесите в форму для выпечки диаметром 22–24 см. Сформируйте бортики, наколите вилкой и выпекайте 10 минут.
- Пока печется корж, приготовьте начинку вишневого пирога. В большой миске слегка взбейте яйца со сметаной, лимонным соком, 150 г сахара и солью. Всыпьте просеянную муку и хорошо перемешайте.
- Форму с основой пирога достаньте из духовки и оставьте на 10 минут. Сверху распределите вишню. Залейте основу пирога сметанно-яичной смесью и посыпьте оставшимся сахаром.
- Температуру духовки увеличьте до 200°C. Поместите в нее вишневый пирог и выпекайте 10 минут. Затем температуру уменьшите до 175°C. Выпекайте пирог еще 30 минут. Вишневому пирогу дайте полностью остыть в форме. Уберите в холодильник не менее чем на 3 часа.
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