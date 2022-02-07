Запечена в солі картопля з кількою в пряному маринаді та соус «Бер Блан» з кропом PR
Baltic Premium Fish рекомендує!
Турбота про здорове харчування зараз актуальна, як ніколи. Пандемія змушує дбати про посилення імунітету. Риба – обов’язковий продукт збалансованого раціону, і важливо збільшити кількість саме морської риби в меню. Балтійська кілька – це те, що треба! Пропонуємо рецепт смачної страви від Ольги Мартиновської, судді «МастерШеф. Професіонали».
Інгредієнти:
- 5-7 картоплин середнього розміру
- 200 г морської великої солі
Для соусу:
- половинка цибулі шалот
- 40 мл білого сухого вина
- 150 г вершкового масла 82,5%
- 150 г кільки в пряному маринаді
- 50 мл жирних вершків
- сіль та перець на свій смак
Для зеленої олії:
- 50 г петрушки
- 50 г кропу
- 50 г рослинної олії
Приготування:
- Кільку очистити від голів, кишок та хребтів, і більше з нею нічого не треба робити – рибка вже приправлена маринадом і смачна. На шматок фольги необхідно висипати сіль та занурити, наскільки це можливо, в неї картоплю. Щільно загорніть фольгу, майже як вакуум, та запікайте в духовці 45 хв за температури 170 ⁰С.
- Готуємо соус «Бер Блан» (Beurre Blanc з французької перекладається як «біле масло»): половинку цибулі шалот наріжте методом «сізле»*. У сотейник додайте 40 мл білого сухого вина та випаруйте до зменшення рідини в 5 разів разом з цибулею.
- Тим часом підготуйте 150 г холодного вершкового масла шматочками. Порційно вводьте його до сотейника та постійно помішуйте. Наприкінці додайте 50 мл жирних вершків, сіль та перець.
- А тепер приготуємо зелену олію з кропу та петрушки! Візьміть по 50 г кожного виду зелені, покладіть у блендер та додайте 50 мл рослинної олії. Перебийте в «кашку», перелийте до сотейника та нагрійте до 65-70°С. Ще раз збийте у блендері, пропустіть через марлю та одразу поставте на лід. Саме так добувається зелена олія.
- Змішуємо соус «Бер Блан» та зелену олію.
- На гарячу картоплю натисніть злегка пальцем чи ножем, щоб «відкрити» бульбу. Покладіть її на тарілку разом з рибкою та щедро полийте соусом.
Смачного!
*Сізле (крихта) – нарізка продуктів дуже дрібним кубиком.
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