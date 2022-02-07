Baltic Premium Fish рекомендує!

Запечена в солі картопля з кількою в пряному маринаді та соус «Бер Блан» з кропом пресслужба

Турбота про здорове харчування зараз актуальна, як ніколи. Пандемія змушує дбати про посилення імунітету. Риба – обов’язковий продукт збалансованого раціону, і важливо збільшити кількість саме морської риби в меню. Балтійська кілька – це те, що треба! Пропонуємо рецепт смачної страви від Ольги Мартиновської, судді «МастерШеф. Професіонали».

Інгредієнти:

5-7 картоплин середнього розміру

200 г морської великої солі

Для соусу:

половинка цибулі шалот

40 мл білого сухого вина

150 г вершкового масла 82,5%

150 г кільки в пряному маринаді

50 мл жирних вершків

сіль та перець на свій смак

Для зеленої олії:

50 г петрушки

50 г кропу

50 г рослинної олії

Запечена в солі картопля з кількою в пряному маринаді та соус «Бер Блан» з кропом пресслужба

Приготування:

Кільку очистити від голів, кишок та хребтів, і більше з нею нічого не треба робити – рибка вже приправлена маринадом і смачна. На шматок фольги необхідно висипати сіль та занурити, наскільки це можливо, в неї картоплю. Щільно загорніть фольгу, майже як вакуум, та запікайте в духовці 45 хв за температури 170 ⁰С. Готуємо соус «Бер Блан» (Beurre Blanc з французької перекладається як «біле масло»): половинку цибулі шалот наріжте методом «сізле»*. У сотейник додайте 40 мл білого сухого вина та випаруйте до зменшення рідини в 5 разів разом з цибулею. Тим часом підготуйте 150 г холодного вершкового масла шматочками. Порційно вводьте його до сотейника та постійно помішуйте. Наприкінці додайте 50 мл жирних вершків, сіль та перець. А тепер приготуємо зелену олію з кропу та петрушки! Візьміть по 50 г кожного виду зелені, покладіть у блендер та додайте 50 мл рослинної олії. Перебийте в «кашку», перелийте до сотейника та нагрійте до 65-70°С. Ще раз збийте у блендері, пропустіть через марлю та одразу поставте на лід. Саме так добувається зелена олія. Змішуємо соус «Бер Блан» та зелену олію. На гарячу картоплю натисніть злегка пальцем чи ножем, щоб «відкрити» бульбу. Покладіть її на тарілку разом з рибкою та щедро полийте соусом.

Смачного!

*Сізле (крихта) – нарізка продуктів дуже дрібним кубиком.

Baltic Premium Fish у Facebook, Instagram

Вам будет интересно почитать на Ivona: