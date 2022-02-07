Чесночное масло с базиликом: ну очень вкусно
Ингредиенты
- Масло сливочное – 50 г
- Базилик – 2–3 веточки
- Чеснок – 1 зубчик
- Морская соль – 1/3 ч. л.
Способ приготовления
- Базилик промойте и высушите. Мелко порубите ножом.
- Сливочное масло размягчите при комнатной температуре до консистенции густой сметаны, но не растапливайте. Если масло будет недостаточно мягким, то его сложно будет взбить в блендере, оно будет слипаться в комок.
- Порезанный базилик измельчите в блендере, добавьте туда мягкое сливочное масло, соль, выдавите при помощи чеснокодавки зубчик чеснока. Еще раз перемешайте блендером.
- Смесь будет поначалу липнуть к стенкам чаши блендера. По возможности сделайте скорость небольшой, сдвиньте массу лопаткой. Если перемешивается плохо – значит масло недостаточно мягкое, можно оставить его постоять для большего размягчения, в крайнем случае, добавить 0,5 ч. л. оливкового масла.
- Кремообразную массу ярко зеленого цвета переложите в мисочку и поставьте в холодильник настояться и застыть, хотя бы на час.
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