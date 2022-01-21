Ингредиенты

  • Мука - 300 г 
  • Картофель - 200 г
  • Маргарин - 100 г
  • Вода - 1–2 ст. л.
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Грибы - 250 г
  • Масло сливочное - 1 ст. л.
  • Яйцо - 3 шт.
  • Молоко - 200 мл
  • Сыр - 75 г
  • Паприка - 0,5 ч. л.
  • Специи - 1 ч. л.
  • Соль - по вкусу
  • Петрушка (рубленая) - 1/2 пучка
  • Перец - по вкусу

Способ приготовления

  1. Сварите и протрите вареный картофель.
  2. Смешайте муку с охлажденным маргарином, а затем с картофелем. Смесь должна напоминать мелкие хлебные крошки.
  3. Добавьте воды и быстро замесите тесто. Поставьте в холодильник на 1 час.
  4. Промойте и нарежьте ломтиками грибы.
  5. Разогрейте маргарин, обжарьте лук, затем грибы. Накройте крышкой и тушите 5 минут.
  6. Снимите крышку и выпарите жидкость. Охладите.
  7. Разогрейте духовку до 200°С. Раскатайте тесто и выложите его в форму.
  8. Проткните в нескольких местах вилкой. Поставьте в холодильник на 20 минут.
  9. Выпекайте тесто «вслепую» 10 минут. 
  10. Взбейте яйца, молоко, тертый сыр, травы и специи. Приправьте по вкусу солью и перцем.
  11. Добавьте рубленую петрушку.
  12. Положите грибную смесь в оболочку из теста и сверху залейте яичной смесью.
  13. Запекайте пирог до золотистого цвета.

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