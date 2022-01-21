Ингредиенты

Мука - 300 г

Картофель - 200 г

Маргарин - 100 г

Вода - 1–2 ст. л.

Лук репчатый - 2 шт.

Грибы - 250 г

Масло сливочное - 1 ст. л.

Яйцо - 3 шт.

Молоко - 200 мл

Сыр - 75 г

Паприка - 0,5 ч. л.

Специи - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Петрушка (рубленая) - 1/2 пучка

Перец - по вкусу

Способ приготовления

Сварите и протрите вареный картофель. Смешайте муку с охлажденным маргарином, а затем с картофелем. Смесь должна напоминать мелкие хлебные крошки. Добавьте воды и быстро замесите тесто. Поставьте в холодильник на 1 час. Промойте и нарежьте ломтиками грибы. Разогрейте маргарин, обжарьте лук, затем грибы. Накройте крышкой и тушите 5 минут. Снимите крышку и выпарите жидкость. Охладите. Разогрейте духовку до 200°С. Раскатайте тесто и выложите его в форму. Проткните в нескольких местах вилкой. Поставьте в холодильник на 20 минут. Выпекайте тесто «вслепую» 10 минут. Взбейте яйца, молоко, тертый сыр, травы и специи. Приправьте по вкусу солью и перцем. Добавьте рубленую петрушку. Положите грибную смесь в оболочку из теста и сверху залейте яичной смесью. Запекайте пирог до золотистого цвета.

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