Вкусный грибной пирог
Ингредиенты
- Мука - 300 г
- Картофель - 200 г
- Маргарин - 100 г
- Вода - 1–2 ст. л.
- Лук репчатый - 2 шт.
- Грибы - 250 г
- Масло сливочное - 1 ст. л.
- Яйцо - 3 шт.
- Молоко - 200 мл
- Сыр - 75 г
- Паприка - 0,5 ч. л.
- Специи - 1 ч. л.
- Соль - по вкусу
- Петрушка (рубленая) - 1/2 пучка
- Перец - по вкусу
Способ приготовления
- Сварите и протрите вареный картофель.
- Смешайте муку с охлажденным маргарином, а затем с картофелем. Смесь должна напоминать мелкие хлебные крошки.
- Добавьте воды и быстро замесите тесто. Поставьте в холодильник на 1 час.
- Промойте и нарежьте ломтиками грибы.
- Разогрейте маргарин, обжарьте лук, затем грибы. Накройте крышкой и тушите 5 минут.
- Снимите крышку и выпарите жидкость. Охладите.
- Разогрейте духовку до 200°С. Раскатайте тесто и выложите его в форму.
- Проткните в нескольких местах вилкой. Поставьте в холодильник на 20 минут.
- Выпекайте тесто «вслепую» 10 минут.
- Взбейте яйца, молоко, тертый сыр, травы и специи. Приправьте по вкусу солью и перцем.
- Добавьте рубленую петрушку.
- Положите грибную смесь в оболочку из теста и сверху залейте яичной смесью.
- Запекайте пирог до золотистого цвета.
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