Как сохранить ноги здоровыми в зимнюю пору?

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К сожалению, многие девушки безответственно подходят к заботе о красоте своих ног в холодный сезон. Ivona рассказывает, почему педикюр в это время года — необходимость, а не излишество.

Зимний педикюр freepik.com

Особенности ухода за ногами зимой

Из-за того, что наши ступни большую часть времени преют в сапогах и ботинках, поход к мастеру педикюра не стоит откладывать до лета. Кроме того, постоянное ношение теплой обуви усугубляет проблему вросших ногтей, а со временем со врастанием можно будет справиться только уже в кабинете хирурга. Не стоит доводить ситуацию до необходимости применения столь экстренных мер.

Уход за красотой ног должен стать обязательной частью осенне-зимнего бьюти-ритуала. Необязательно покрывать ногти ярким лаком и делать замысловатый дизайн. Самой обычной косметической обработки будет вполне достаточно, использовав бесцветный лак. Но если вы не представляете свою жизнь без цветного педикюра, — зимой советуем обратить внимание на нюдовую палитру цветов — нежно-розовый или бежевый подойдут лучше всего.

Как сохранить ноги здоровыми в зимнюю пору freepik.com

Как сохранить ноги здоровыми в зимнюю пору в домашних условиях?

Смягчить кожу стоп помогут ванночки. Для лучшего эффекта они должны быть не теплыми, а контрастными. Смена температур улучшит циркуляцию крови. В результате чего уже после первой процедуры кожа станет более гладкой и мягкой. Если у вас есть мозоли, продезинфицируйте их. Для этих целей подойдет йод. Главное табу: ни в коем случае не ковыряйте и не вскрывайте мозоли. Хотите обзавестись гладкой кожей ног? Купите специальную пилку для грубой кожи, которая хорошо и профессионально отшелушивает омертвевшие частички кожи. Обеспечьте коже ног должное питание и увлажнение. Для этого пополните арсенал средств для ухода. В частности, кремов и лосьонов.

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