Ингредиенты

  • Тесто фило — 1 кг
  • Мясной фарш — ½ кг
  • Баклажаны — 1 кг
  • Томатный соус — 2 ст.л.
  • Лук — 2 луковицы
  • Зеленый перец — 1-2 шт
  • Петрушка — ½ пучка
  • Чеснок — 3 зуб
  • Растительное масло — 2-3 ст.л.
  • Соль — 1-2 ч. л.
  • Молотый красный перец — 1 ч.л.
  • Молотый черный перец — 1 ч.л.
  • Кумин — 1 ч.л.
  • Растительное масло - 1 стакан
  • Мука - 3 ст.л.
  • Уксус яблочный - 1 ст.л.
  • Тмин — для присыпки

Способ приготовления

  1. Очистите и мелко нарежьте лук.
  2. Пропассеруйте лук на сковороде на сильном огне.
  3. На другой сковороде обжарьте фарш. 
  4. В сковороду с луком добавьте две столовые ложки томатного соуса и сделайте огонь средней мощности.
  5. В сковороду с луком и соусом добавьте фарш, мелко нарезанный чеснок, соль, перец и кумин.
  6. Хорошо перемешайте и добавьте один стакан воды.
  7. Вымойте и нарежьте баклажаны. Пересыпьте 2-3 столовыми ложками соли, чтобы баклажаны не темнели.
  8. Через 10 минут промойте баклажаны под холодной водой и добавьте вместе с мелко нарезанным перцем на сковороду.
  9. Хорошо перемешайте и готовьте на малом огне 10 минут.
  10. Добавьте мелко нарезанную петрушку и выключите.
  11. Приготовьте соус, смешав масло, муку и уксус.
  12. На круг теста добавляется сверху соус и пласт теста складывается пополам.
  13. На сложенный пласт теста добавьте еще немного соуса и выкладывайте начинку.
  14. Тесто сворачивайте трубочкой. Затем сверните тесто улиткой и выложите на противень.
  15. Сверху добавьте немного соуса и тмина. Запекайте в духовке 30-35 минут при температуре 190 градусов. 

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