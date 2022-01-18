Ингредиенты

Тесто фило — 1 кг

Мясной фарш — ½ кг

Баклажаны — 1 кг

Томатный соус — 2 ст.л.

Лук — 2 луковицы

Зеленый перец — 1-2 шт

Петрушка — ½ пучка

Чеснок — 3 зуб

Растительное масло — 2-3 ст.л.

Соль — 1-2 ч. л.

Молотый красный перец — 1 ч.л.

Молотый черный перец — 1 ч.л.

Кумин — 1 ч.л.

Растительное масло - 1 стакан

Мука - 3 ст.л.

Уксус яблочный - 1 ст.л.

Тмин — для присыпки

Способ приготовления

Очистите и мелко нарежьте лук. Пропассеруйте лук на сковороде на сильном огне. На другой сковороде обжарьте фарш. В сковороду с луком добавьте две столовые ложки томатного соуса и сделайте огонь средней мощности. В сковороду с луком и соусом добавьте фарш, мелко нарезанный чеснок, соль, перец и кумин. Хорошо перемешайте и добавьте один стакан воды. Вымойте и нарежьте баклажаны. Пересыпьте 2-3 столовыми ложками соли, чтобы баклажаны не темнели. Через 10 минут промойте баклажаны под холодной водой и добавьте вместе с мелко нарезанным перцем на сковороду. Хорошо перемешайте и готовьте на малом огне 10 минут. Добавьте мелко нарезанную петрушку и выключите. Приготовьте соус, смешав масло, муку и уксус. На круг теста добавляется сверху соус и пласт теста складывается пополам. На сложенный пласт теста добавьте еще немного соуса и выкладывайте начинку. Тесто сворачивайте трубочкой. Затем сверните тесто улиткой и выложите на противень. Сверху добавьте немного соуса и тмина. Запекайте в духовке 30-35 минут при температуре 190 градусов.

Вам будет интересно прочитать на Ivona: