Турецкий бёрек с фаршем и баклажанами
Ингредиенты
- Тесто фило — 1 кг
- Мясной фарш — ½ кг
- Баклажаны — 1 кг
- Томатный соус — 2 ст.л.
- Лук — 2 луковицы
- Зеленый перец — 1-2 шт
- Петрушка — ½ пучка
- Чеснок — 3 зуб
- Растительное масло — 2-3 ст.л.
- Соль — 1-2 ч. л.
- Молотый красный перец — 1 ч.л.
- Молотый черный перец — 1 ч.л.
- Кумин — 1 ч.л.
- Растительное масло - 1 стакан
- Мука - 3 ст.л.
- Уксус яблочный - 1 ст.л.
- Тмин — для присыпки
Способ приготовления
- Очистите и мелко нарежьте лук.
- Пропассеруйте лук на сковороде на сильном огне.
- На другой сковороде обжарьте фарш.
- В сковороду с луком добавьте две столовые ложки томатного соуса и сделайте огонь средней мощности.
- В сковороду с луком и соусом добавьте фарш, мелко нарезанный чеснок, соль, перец и кумин.
- Хорошо перемешайте и добавьте один стакан воды.
- Вымойте и нарежьте баклажаны. Пересыпьте 2-3 столовыми ложками соли, чтобы баклажаны не темнели.
- Через 10 минут промойте баклажаны под холодной водой и добавьте вместе с мелко нарезанным перцем на сковороду.
- Хорошо перемешайте и готовьте на малом огне 10 минут.
- Добавьте мелко нарезанную петрушку и выключите.
- Приготовьте соус, смешав масло, муку и уксус.
- На круг теста добавляется сверху соус и пласт теста складывается пополам.
- На сложенный пласт теста добавьте еще немного соуса и выкладывайте начинку.
- Тесто сворачивайте трубочкой. Затем сверните тесто улиткой и выложите на противень.
- Сверху добавьте немного соуса и тмина. Запекайте в духовке 30-35 минут при температуре 190 градусов.
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